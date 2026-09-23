Non è esattamente un bel periodo per chi macina chilometri, visto la situazione dei prezzi di benzina e gasolio. Per venire incontro agli automobilisti, sul Google Play Store c’è BenzinaItalia, una nuova app gratuita che permette di visualizzare e confrontare i prezzi aggiornati dei carburanti in tutta Italia e scoprire dove fare rifornimento.

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BenzinaItalia è una nuova app per risparmiare sul carburante

BenzinaItalia è una nuova app per Android pensata per aiutare a fare rifornimento presso il distributore più conveniente della zona. Ogni giorno gli utenti possono aprirla e trovare i prezzi aggiornati dei carburanti in tutta Italia.

Sul Play Store sono disponibili diverse app con funzionalità del genere, ma questa si distingue in particolare per due cose, ossia i dati e lo scanner AI. Si basa su 12 anni di dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rielaborati per risultare affidabili. L’app elabora i prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT: dal 2014, parliamo di oltre 97 milioni di rilevazioni, circa 24.000 impianti monitorati e più di 76.000 prezzi aggiornati ogni giorno.

La versione gratuita di BenzinaItalia include prezzi aggiornati (benzina, gasolio, GPL e metano), mappa dei distributori vicini (ordinati dal più economico), ricerca per comune e lungo il percorso, grafico e storico prezzi e avvisi al cambio di prezzo di un distributore preferito. In più, la versione Pro mette a disposizione uno scanner AI: usando la fotocamera dello smartphone è possibile fotografare gli scontrini, i cartelloni o gli schermi presso le pompe, e l’app registra in automatico litri, importi e prezzi.

La stessa versione a pagamento propone funzioni aggiuntive, come il costo reale del viaggio (ordina i distributori per reale convenienza, sommando al prezzo il costo del carburante consumato per raggiungerli), Trova parcheggio e Dove ho parcheggiato, garage dei veicoli (con scadenze di bollo, revisione e assicurazione), diario dei rifornimenti e consumo reale, e segnalazioni dei prezzi della community (con verifica GPS). La versione Pro è in abbonamento: dopo i 14 giorni di prova gratuita, prevede il pagamento di 2,99 euro al mese o di 14,99 euro all’anno.

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Download BenzinaItalia

BenzinaItalia è una nuova arrivata sul Google Play Store: è disponibile gratuitamente e risulta compatibile con smartphone e tablet dotati almeno di Android 7.0 Nougat. Per scaricarla è sufficiente seguire il badge qui in basso.