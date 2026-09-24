Mentre siamo ancora in attesa di conoscere la nuova gamma tablet della serie Galaxy Tab S12, in queste ore spuntano nuove anticipazioni riguardanti le Samsung Galaxy Buds On. Le inedite cuffie wireless sono già state protagoniste di diversi rumor, e questa volta possiamo non solo avere la conferma del nome commerciale, ma anche ammirare meglio il loro design.

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Samsung Galaxy Buds On in arrivo: spuntano nuove immagini delle cuffie open-ear a clip

Prima della fine dell’anno (e della serie Galaxy S27, in arrivo nel primo trimestre 2027), sono attese ancora diverse novità in casa Samsung: dopo i pieghevoli lanciati a luglio (Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8) e Galaxy S26 FE proposto alla fine di agosto, tocca ancora alla serie Galaxy Tab S12, ma probabilmente non solo. Le indiscrezioni puntano anche su un nuovo tracker (Galaxy SmartTag3), sulla smartband Galaxy Fit4 e soprattutto sulle cuffie wireless Galaxy Buds On.

Proprio le Samsung Galaxy Buds On sono state protagoniste di diverse anticipazioni in queste ultime settimane: conosciute almeno inizialmente con il nome Galaxy Able, si tratta di un modello a clip con due sezioni arrotondate collegate da un piccolo archetto, con un design pensato per avvolgere il padiglione auricolare invece di inserirsi nel canale uditivo come avviene con i modelli tradizionali.

Dopo aver visto qualche prima immagine trapelata grazie all’app Galaxy Buds Manager, quest’oggi possiamo dare un’occhiata più da vicino grazie ad Android Headlines. Le nuove cuffie offrono una forma simile a degli orecchini a clip: una parte principale con l’altoparlante va all’interno dell’orecchio, mentre il resto viene fissato all’esterno, come possiamo vedere nelle immagini qui sotto.

La parte più larga è quella che si inserisce nell’orecchio, e integra naturalmente anche un microfono per le chiamate. Le Galaxy Buds On dovrebbero dunque essere cuffie open-ear a conduzione aerea, come già accennato in precedenza: questo significa che il suono non viene trasmesso attraverso le vibrazioni del cranio, come avviene nei prodotti a conduzione ossea, ma mediante tradizionali driver orientati verso il canale uditivo.

Le indiscrezioni suggeriscono che l’utente potrà eseguire movimenti con la testa per avviare determinate azioni: non sappiamo per ora quali, ma potrebbe essere possibile rispondere e terminare le chiamate, o avviare l’assistente digitale (ad esempio). A tal proposito dovrebbero essere disponibili sia Google Gemini sia Bixby. I rumor puntano inoltre sulla capacità delle cuffie di regolare automaticamente il volume in base all’ambiente esterno, e di comprendere quando l’utente si addormenta (interrompendo la riproduzione).

Le Samsung Galaxy Buds On saranno presumibilmente presentate entro la fine dell’anno, ma non abbiamo una data (così come per le altre novità citate più su). Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati.

In copertina Samsung Galaxy Buds4