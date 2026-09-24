Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento delle soluzioni IA offerte dal colosso di Mountain View e nelle scorse ore ha annunciato un’importante novità relativa a Google Vids.

L’azienda statunitense, infatti, ha deciso di ampliare l’accesso a Google Vids, consentendo così a tanti nuovi utenti di avere la possibilità di creare video di alta qualità gratuitamente.

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Come creare video con Google Vids

Stando a quanto è stato reso noto dal colosso di Mountain View, chiunque abbia un account Google o Google Workspace può ora creare video sfruttando le potenzialità del modello Gemini Omni 1.1 Flash e i nuovi controlli creativi, il tutto senza la necessità di avere competenze di editing professionali o di disporre di un budget elevato.

Senza dubbio l’intelligenza artificiale può essere di grande aiuto in tutta una serie di situazioni e tra queste rientra anche la creazione di video senza particolari strumenti.

Per provare il nuovo servizio di Google è sufficiente andare sul sito dedicato e selezionare “Crea Video AI”: si avrà quindi accesso ad uno strumento che consente di avere il controllo completo dei propri video, dall’idea iniziale all’esportazione finale, con la possibilità di curare ogni dettaglio in modo che corrisponda alla visione creativa dell’autore.

Tra le funzionalità offerte vi sono la possibilità di allungare i video con transizioni fluide tra le scene, la possibilità di scegliere la durata esatta per allineare il video con la voce fuori campo, il supporto alla risoluzione Full HD (1080p) e vari modelli pre-impostati da cui partire.

Sebbene il servizio sia gratuito per tutti gli account Google o Google Workspace, per alcune funzionalità è richiesto un abbonamento (Google AI, Google Workspace Business ed Enterprise).