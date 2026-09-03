Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche che possano garantire un’esperienza sempre più coerente e piacevole.
L’ultimo esempio in tal senso ci arriva dal team di Google Workspace, che attraverso un post sul blog ufficiale ha anunciato che adesso Google Vids consente agli utenti di trasformare i file Google Documenti, PDF e Word statici in coinvolgenti riassunti video.
Segui TuttoAndroid su Google Discover
Google Vids migliora l’integrazione con la suite Workspace
Stando a quanto è stato spiegato dal colosso di Mountain View, la nuova funzionalità sfrutta l’intelligenza artificiale per generare script e narrazioni, fornendo allo stesso tempo elementi visivi personalizzati, così da dare vita ai propri documenti.
Il team di Google ci tiene a precisare che questo nuovo strumento è stato progettato per semplificare al massimo l’assimilazione delle informazioni, rivelandosi adatto ad utilizzi diversi, come ad esempio per riguadare gli appunti di una riunione, ripassare del materiale informativo o rivedere documenti e report voluminosi.
Questa nuova funzionalità è in fase di implementazione a livello globale ma potrebbe essere necessario attendere fino a 15 giorni prima che raggiunga effettivamente tutti gli utenti.
Stando a quanto è stato reso noto dal colosso di Mountain View, tale nuova funzione sarà disponibile per i seguenti utenti:
- Business: Business Starter, Standard e Plus
- Enterprise: Enterprise Starter, Standard e Plus
- Education: Education Plus
- Consumer: Google AI Plus, Pro e Ultra
- Other Editions: Nonprofits
- Education Add-ons: Google AI Pro for Education; Teaching e Learning