Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche che possano garantire un’esperienza sempre più coerente e piacevole.

L’ultimo esempio in tal senso ci arriva dal team di Google Workspace, che attraverso un post sul blog ufficiale ha anunciato che adesso Google Vids consente agli utenti di trasformare i file Google Documenti, PDF e Word statici in coinvolgenti riassunti video.

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Google Vids migliora l’integrazione con la suite Workspace

Stando a quanto è stato spiegato dal colosso di Mountain View, la nuova funzionalità sfrutta l’intelligenza artificiale per generare script e narrazioni, fornendo allo stesso tempo elementi visivi personalizzati, così da dare vita ai propri documenti.

Il team di Google ci tiene a precisare che questo nuovo strumento è stato progettato per semplificare al massimo l’assimilazione delle informazioni, rivelandosi adatto ad utilizzi diversi, come ad esempio per riguadare gli appunti di una riunione, ripassare del materiale informativo o rivedere documenti e report voluminosi.

Questa nuova funzionalità è in fase di implementazione a livello globale ma potrebbe essere necessario attendere fino a 15 giorni prima che raggiunga effettivamente tutti gli utenti.

Stando a quanto è stato reso noto dal colosso di Mountain View, tale nuova funzione sarà disponibile per i seguenti utenti: