L’autunno è ufficialmente iniziato, e con il cambio di stagione arriva una nuova campagna promozionale per Satispay. Il noto servizio di pagamento mette a disposizione una promozione pensata per i nuovi utenti, che prevede un generoso bonus di 35 euro: vediamo come funziona e come approfittarne.

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35 euro di bonus per i nuovi utenti Satispay: come approfittarne

A partire dallo scorso autunno sono approdate novità importanti in casa Satispay, noto servizio di pagamento che può essere utilizzato sia negli esercizi commerciali (online e fisici) sia tra privati: a novembre ha debuttato Paga in 3, per i pagamenti dilazionati sopra i 30 euro senza interessi, ed è sbarcato in tutti i negozi MediaWorld, nota catena di elettronica. Più di recente, dalla primavera, Satispay è sbarcato come metodo di pagamento nell’app Deliveroo e permette di procedere all’attivazione del servizio di telepedaggio MooneyGo direttamente dall’app.

Per chi non lo conoscesse, Satispay mette a disposizione una comoda applicazione (disponibile per Android e per iOS) che consente di pagare nei negozi fisici e online, di scambiare denaro tra amici e conoscenti, di pagare bollettini, ricariche telefoniche, bollo auto e non solo, direttamente dallo smartphone.

Se ancora non vi siete registrati a Satispay e avete intenzione di provare il servizio, questo potrebbe essere il momento ideale: i nuovi utenti possono infatti ottenere 35 euro di bonus dopo aver impostato il Budget sull’applicazione e aver speso almeno 5 euro in negozio o online entro 30 giorni dal completamento della registrazione. Il Budget indica l’ammontare minimo di denaro che volete avere settimanalmente a disposizione sull’account Satispay: l’importo selezionato viene trasferito dal conto collegato all’IBAN.

Per sfruttare questa promozione potete scaricare l’app sul vostro smartphone Android passando dal Google Play Store, quindi seguire il link qui in basso, procedendo poi attraverso il codice QR mostrato e digitando il coupon ALBA35. Quest’ultimo risulta valido fino al 21 dicembre 2026.

Se siete interessati non vi resta che scaricare gratuitamente l’app Satispay e seguire il link qui sotto: ricordatevi di digitare il coupon ALBA35 per avere l’opportunità di godere del bonus di 35 euro.

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