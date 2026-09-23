Se volete dare un tocco di colore in più e personalizzare la schermata home di Android TV e Google TV, Monet Launcher può essere la scelta giusta. L’app disponibile sul Google Play Store è un launcher Material You pensato interamente per la TV: scopriamolo insieme.

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Monet Launcher è l’app giusta se volete personalizzare Android TV

Monet Launcher è un launcher per Android TV che modifica il tema in base allo sfondo, ricolorando le icone e donando a tutta la schermata home una palette coerente. Tra le caratteristiche distintive troviamo la possibilità di impostare uno sfondo animato meteo in tempo reale, con un cielo dal vivo che segue il meteo locale e l’orario del giorno, oppure uno sfondo ambientale, utilizzabile anche come salvaschermo.

Permette di scegliere tra 26 scene (pioggia, temporale, neve, aurora boreale, lucciole, spazio profondo, acquario, lampada di lava e non solo) e tra 27 atmosfere curate (Cielo Stellato, Fiori di Ciliegio, Sera al Caminetto e così via), e la modalità automatica rispecchia il già citato tempo reale della zona.

Monet Launcher porta il Material Design 3 sul grande schermo, offrendo un colore dinamico estratto dallo sfondo che ricolora l’intera interfaccia in tempo reale. Sono supportate 22 palette d’accento, ma ci sono anche un selettore per i colori personalizzati da 96 tonalità, una modalità chiara e scura e colori del testo personalizzati.

Gli sfondi possono essere presi tra le proprie foto e i propri video, oppure da Reddit (scegliendo un subreddit qualsiasi, con rotazione automatica) e dall’integrazione Aerial Views (con video aerei); presente anche la modalità poster film, con copertine a rotazione dalle varie app di streaming installate sulla TV.

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Il launcher supporta inoltre gli icon pack, 7 forme per le icone, 4 stili di riquadro (a tema, trasparente e non solo), 9 animazioni di avvio delle app, e la personalizzazione per le singole app (immagine, colore o nomi). La schermata home può essere modificata a piacimento, scegliendo fino a 8 righe personalizzate (a mano o automaticamente per categoria), cartelle, app nascoste, dimensione griglia e dock con i preferiti. La barra di stato personalizzabile può essere spostata a sinistra, a destra o al centro, e può essere nascosta. Come su ogni launcher che si rispetti, non mancano i widget per la home, tra meteo, orologio, data, controlli Now Playing, stato Bluetooth e rete.

Monet offre l’immancabile sezione “Continua a guardare” con i titoli delle app dei vari servizi di streaming, e propone canali TV in diretta e ingressi HDMI direttamente nel launcher. Visto che la TV viene spesso usata da più persone, supporta fino a 4 profili utente, ognuno con il proprio layout, sfondo e stile, ed è presente il blocco PIN per le singole app.

Le funzionalità principali vengono offerte gratuitamente, senza pubblicità, tracciamenti o account obbligatori. Lo sblocco Premium opzionale (4,99 euro una tantum) aggiunge ulteriori personalizzazioni avanzate. Il launcher supporta un totale di 34 lingue, italiano compreso.

Download Monet Launcher

Monet Launcher è disponibile gratuitamente al download sul Google Play Store. Funziona su qualsiasi dispositivo Android TV (dalla versione 8.0 in avanti) o Google TV, compresi NVIDIA Shield TV, Chromecast with Google TV, Google TV Streamer, Xiaomi Mi Box, modelli Sony, TCL, Hisense, Philips e così via. Potete installare il launcher seguendo questo link.