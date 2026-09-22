Dopo una lunga attesa, Adobe Premiere è finalmente disponibile anche su Android. L’applicazione mobile di Adobe, arrivata su iPhone circa un anno fa, debutta ora sul sistema operativo di Google con un pacchetto di funzioni pensato per offrire anche agli utenti Android strumenti di editing video avanzati, compresi diversi strumenti basati sull’intelligenza artificiale generativa.

L’app può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store, anche se alcune delle funzioni IA generative saranno disponibili tramite abbonamento una volta terminato il periodo di prova gratuito. Il debutto rappresenta inoltre un’alternativa in più per chi cerca un editor video completo direttamente sul proprio smartphone.

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Adobe Premiere debutta su Android

Secondo Adobe, la versione Android di Premiere offre le stesse funzionalità della controparte disponibile su iOS, tra gli strumenti principali troviamo una timeline multitraccia, progettata per consentire di lavorare più facilmente con video, musica ed effetti.

L’app permette inoltre di utilizzare filtri, effetti e un’ampia selezione di modelli, compresi quelli già disponibili nell’app per iPhone. Sono presenti anche preset per i titoli, transizioni ed effetti pensati per contenuti destinati a YouTube Shorts.

Adobe sottolinea inoltre un aspetto che potrebbe risultare particolarmente interessante per chi non ama le interruzioni durante il lavoro: durante la modifica o la creazione di contenuti non dovrebbero comparire richieste forzate di accesso o aggiornamento.

L’obbiettivo sembra quindi essere quello di mettere a disposizione un ambiente di editing sufficientemente completo senza complicare il flusso di lavoro con continue richieste all’utente.

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Come era prevedibile, una parte significativa dell’esperienza di Premiere per Android è legata all’intelligenza artificiale generativa. Adobe ha integrato la famiglia di modelli Firefly, che permette di utilizzare diversi strumenti basati sull’IA direttamente all’interno dell’applicazione.

Tra le possibilità offerte troviamo la generazione di video a partire da immagini, la creazione di nuovi effetti sonori e il riempimento generativo, che permette di modificare i contenuti attraverso prompt testuali.

Non tutte queste funzioni saranno però disponibili gratuitamente senza limiti, Adobe specifica infatti che alcune funzionalità di intelligenza artificiale generativa richiederanno un abbonamento dopo la conclusione del periodo di prova gratuito. La parte fondamentale dell’applicazione, invece, rimane disponibile senza costi, permettendo di utilizzare gli strumenti di editing video anche senza sottoscrivere un abbonamento.

L’arrivo di Premiere su Android non significa che l’app sia compatibile con qualsiasi dispositivo, Adobe richiede infatti Android 13 o una versione successiva e almeno 5 GB di RAM. Questo requisito esclude automaticamente alcuni smartphone meno recenti, ma è una conseguenza comprensibile considerando la quantità di strumenti messi a disposizione dall’app, soprattutto quelli basati sull’intelligenza artificiale generativa.

Per chi possiede uno smartphone compatibile invece, l’applicazione rappresenta una nuova possibilità per realizzare e modificare video direttamente dal telefono, senza dover necessariamente ricorrere a un computer.

Il debutto di Adobe su Android arriva in un mercato nel quale non mancano già alternative consolidate, Premiere dovrà infatti confrontarsi con applicazioni come CapCut, LumaFusion e InShot, oltre a numerosi altri strumenti dedicati all’editing video mobile.

La presenza di un nome come Adobe potrebbe comunque attirare l’attenzione degli utenti che cercano un editor più completo e che conoscono già l’ecosistema dell’azienda.

Dopo circa un anno di attesa rispetto al debutto su iOS, quindi, Premiere è finalmente disponibile anche per Android; come detto l’app può essere scaricata gratuitamente dal Play Store, mentre le funzioni IA generative più avanzate seguono un modello basato su prova gratuita e successivo abbonamento.