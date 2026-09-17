Arrivano nuove e interessanti anticipazioni per Xiaomi 18 Pro, uno dei modelli della serie flagship in arrivo. In queste ore il produttore ha non solo confermato che la serie Xiaomi 18 sarà lanciata in Cina durante questo mese di settembre, ma anche che Xiaomi 18 Pro sarà dotato di uno schermo posteriore. In più, grazie ai teaser diffusi, iniziamo a scoprire qualche funzionalità aggiuntiva pensata proprio per il display secondario.

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Confermato lo schermo posteriore per Xiaomi 18 Pro: ecco design e funzionalità nei teaser

Da diverse settimane stanno arrivando anticipazioni riguardanti la serie Xiaomi 18, ma in questo caso parliamo (anche) di informazioni ufficiali. Come spesso accade coi brand cinesi, Xiaomi sta infatti proponendo un paio di teaser attraverso i suoi canali social (leggasi, Weibo): in uno di questi possiamo iniziare a vedere lo schermo posteriore di Xiaomi 18 Pro, che include la scritta “Generating” al centro. Questo potrebbe suggerire che lo schermo posteriore supporterà contenuti generati dall’intelligenza artificiale, anziché limitarsi a sfondi, widget o semplici scorciatoie.

Lo stesso teaser conferma il modulo fotografico visto sul predecessore Xiaomi 17 Pro, con tripla fotocamera Leica, e l’uscita nel mese di settembre (“Ci vediamo questo mese” nella parte inferiore della schermata). Le indiscrezioni suggeriscono comunque cornici attorno al display posteriore leggermente più sottili e la presenza di un nuovo pulsante fisico.

In un secondo teaser, arrivato a poche ore di distanza dal primo, Xiaomi mostra ancora più da vicino lo schermo posteriore di Xiaomi 18 Pro e le sue potenzialità. Nelle immagini possiamo vedere un timer per la cottura delle uova, un promemoria per bere acqua, un timer pomodoro per mantenere la concentrazione, uno strumento per imparare la lingua e una scheda con suggerimenti di ricette.

A quanto sembra, gli utenti potranno non solo scegliere tra vari widget predefiniti, ma anche sfruttare l’intelligenza artificiale per creare piccole app per attività specifiche da utilizzare al momento del bisogno, fissando quelle più utilizzate per l’uso sullo schermo posteriore. Si tratta di fatto di conferme alle precedenti supposizioni. A quanto pare quest’anno Xiaomi vuole utilizzare soluzioni più avanzate per ampliare le possibilità di utilizzo del display posteriore, anziché considerarlo semplicemente uno schermo secondario.

Grazie al solito Digital Chat Station possiamo infine dare un’ulteriore occhiata a Xiaomi 18 Pro e ad entrambi gli schermi in paio di scatti reali. Questi mostrano fotocamere posteriori più vicine ai bordi rispetto a Xiaomi 17 Pro: a tal proposito, secondo il leaker il sistema a tripla fotocamera Leica coprirà una gamma di lunghezze focali da 17 mm a 75 mm. Il teleobiettivo periscopico dovrebbe offrire uno zoom ottico 3,2x (con apertura f/2.4), mentre la fotocamera principale dovrebbe avere un’apertura f/1.67).

La serie Xiaomi 18 sarà lanciata in Cina entro la fine del mese di settembre. Per il momento non è chiaro quali modelli saranno proposti anche a livello internazionale: continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

In copertina Xiaomi 17 Pro