Il produttore cinese vivo ha da pochi minuti presentato, momentaneamente per il mercato di casa, i nuovi smartphone flagship della serie vivo X500, composta dai modelli X500, X500 Pro e X500 Pro Max.

Punto di forza dei nuovi arrivati è il loro sistema imaging di nuova generazione co-ingegnerizzato con ZEISS ma non sarà l’unica arma vincente con cui proveranno a fare la voce grossa anche in Europa: l’arrivo dalle nostre parti è in programma il 27 ottobre 2026. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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La serie vivo X500 è ufficiale, per ora in Cina

Come anticipato in apertura, vivo ha appena presentato sul mercato di casa i tre nuovi smartphone di fascia flagship che compongono la serie vivo X500, la prima gamma sviluppata secondo la nuova strategia aziendale dedicata al Dynamic Imaging e progettata per offrire prestazioni di alto livello in ambito foto e video-grafico.

Il modello di punta è indubbiamente vivo X500 Pro Max che integra un comparto fotografico da primo della classe con fotocamera principale ZIISS TrueDynamic, teleobiettivo ZEISS APO da 200 megapixel e supporto al teleconverter vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra (lunghezza focale equivalente a 400 mm) che amplia ulteriormente la gamma di possibilità di ripresa durante concerti, eventi sportivi e nella fotografia naturalistica.

SoC MediaTek su tutta la gamma

Mentre il modello “base” ruota attorno al Dimensity 9600M (una sorta di versione aggiornata del Dimensity 9500 dello scorso anno), i due modelli Pro ruotano attorno al Dimensity 9600 Pro di MediaTek.

Quest’ultimo è un potentissimo SoC prodotto a 2 nm che è stato annunciato la scorsa settimana. Potenza di calcolo da primo della classe, supporto alle funzionalità fotografiche e video-grafiche avanzate, prestazioni IA al top e ottima efficienza energetica permetteranno ai due modelli Pro di girare sempre al massimo delle loro possibilità.

Teleobiettivo ZEISS: il punto di forza dei modelli Pro

Uno dei punti di forza di vivo X500 Pro e X500 Pro Max è il teleobiettivo ZEISS APO: il primo integra un sensore Sony LYTIA 610 da 64 megapixel (realizzato in collaborazione tra vivo e Sony), dotati di stabilizzazione professionale CIPA 7.0 e supporto alla funzione 20x Long-Range Motion Snapshot.

Sul modello Pro Max le cose si fanno ancor più interessanti perché in questo caso il sensore è un Samsung HP0 da 1/1,4 pollici con lunghezza focale equivalente a 85 mm, risoluzione da 200 megapixel e stabilizzazione professionale CIPA 7.0 che permette di catturare scatti nitidi e ricchi di dettaglio anche a lunga distanza.

C’è poi un sistema di autofocus laser multi-zona a 1.536 punti, attivo su tutte le lunghezze focali, che rende rapida e precisa la messa a fuoco. Sempre il modello Pro Max supporta poi la funzione AF Tracking Snapshot a 60 fps (consente di mantenere nitidi i soggetti in movimento) e la funzione 30x Long-Range Motion Snapshot (permetter di immortalare i soggetti in movimento a grande distanza).

Gli ZEISS Telephoto Extender espandono ulteriormente le possibilità di zoom

Una peculiarità di vivo X500 Pro Max è il supporto al teleconverter vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra che consente agli utenti di avvicinarsi ancor di più ai soggetti grazie alla sua lunghezza focale equivalente a 400 mm.

Il dispositivo, che misura 116 mm e pesa 248 grammi, è basato su una struttura ottica kepleriana con ingrandimento 4,7x, integra 15 elementi in vetro ad alta trasmittanza suddivisi in due gruppi (cinque di questi sono a bassissima dispersione, uno è un elemento asferico in vetro).

Su entrambi i modelli è invece possibile sfruttare il vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 (lunghezza focale equivalente a 200 mm) con ingrandimento 2,35x. Il dispositivo misura 96 mm e pesa 153 grammi, configurandosi come l’alternativa compatta e facilmente trasportabile. Nonostante ciò è compatibile con 10 modalità di scatto (tra cui Stage, Snapshot e Pro Video Mode).

I vivo X500 Pro supportano la modalità 4K Golden Hour Portrait Video

Ultima peculiarità in ambito videografico dei due modelli Pro è la loro capacità di catturare ritratti al tramonto in controluce, uno degli scenari più complessi, grazie alla fotocamera principale ZEISS TrueDynamic.

Essa è dotata del rivestimento ZEISS T* e sfrutta il sensore Sony LYTIA L910 da 1/1,28 pollici, sviluppato congiuntamente da vivo e Sony, che raggiunge una gamma dinamica fino a 17 EV e preserva in un’unica esposizione i dettagli.

Su vivo X500 Pro Max la fotocamera principale può inoltre vantare la stabilizzazione ottica dell’immagine di livello gimbal fino a 3°; sia fotocamera principale che teleobiettivo raggiungono la stabilizzazione professionale CIPA 7.0 (riprese stabili anche il movimento).

Tornando ai ritratti al tramonto in controluce, la modalità 4K Golden Hour Portrait Video sfrutta una pipeline di elaborazione delle immagini in formato Log per realizzare ritratti durante il tramonto con tonalità della pelle naturali, ampia profondità tonale e atmosfera cinematografica. Tra i nuovi stili colore cinematografici dedicati ai video rientrano Golden Hour (sviluppato proprio con ZEISS), Sunny Day e Modern Film.

Design della gamma vivo X500

Dal punto di vista del design, mentre vivo X500 Pro e X500 Pro Max risultano praticamente identici al netto delle dimensioni (e di dettagli come ciò che è presente all’interno del vistoso oblò circolare destinato al comparto fotografico), vivo X500 esce un po’ fuori dal coro.

Il modello base, infatti, presenta al posteriore un “plateau” rettangolare sporgente in toto dalla scocca all’interno del quale, sulla sinistra, troviamo un oblò circolare (più piccolo) che ospita il comparto principale. La qualità costruttiva è invece al top su tutti e tre i modelli.

vivo X500: specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo vivo X500.

Dimensioni: 157,01 x 74,49 x 8,15 mm

x x Peso: 211 o 213 grammi

o Display: LTPS AMOLED da 6,59″ (1.260 x 2.750 pixel), 30/60/90/120/ 144 Hz

da (1.260 x 2.750 pixel), 30/60/90/120/ SoC: MediaTek Dimensity 9600M (3 nm)

(3 nm) Memorie: 12 GB (RAM) + 256/512 GB o 1 TB (archiviazione)

(RAM) + o (archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP principale + 64 MP teleobiettivo periscopico + 50 MP ultra-wide)

(50 MP principale + 64 MP teleobiettivo periscopico + 50 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 50 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , IR , NFC , GPS (dual-band), USB-C (USB 3.2 Gen2)

, , , , , (dual-band), (USB 3.2 Gen2) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 7.500 mAh, ricarica cablata a 90 W , ricarica wireless a 40 W

da mAh, ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: OriginOS 7 su base Android 17

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di vivo X500, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

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vivo X500 Pro: specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo vivo X500 Pro.

Dimensioni: 151,78 x 71,92 x 7,95 o 8,12 mm

x x o Peso: 192 o 197 grammi

o Display: LTPO AMOLED da 6,36″ (1.216 x 2.660 pixel), 1-144 Hz , 4.500 nit (picco sul 20% del pannello)

da (1.216 x 2.660 pixel), , (picco sul 20% del pannello) SoC: MediaTek Dimensity 9600 Pro (2 nm)

(2 nm) Memorie: 12 GB (RAM) + 256/512 GB o 1 TB (archiviazione)

(RAM) + o (archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla Sony LYTIA L910 da 50 MP (principale, 24 mm) Samsung JN5 da 50 MP (ultra-wide, 15 mm) Sony LYTIA 610 da 64 MP (ZEISS APO telephoto, 85 mm)

Fotocamera anteriore: 50 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0 , IR , NFC , GPS (dual-band), USB-C (USB 3.2 Gen2)

, , , , , (dual-band), (USB 3.2 Gen2) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 6.510 mAh , ricarica cablata a 90 W , ricarica wireless a 40 W

da , ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: OriginOS 7 su base Android 17

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di vivo X500 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

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vivo X500 Pro Max: specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo vivo X500 Pro Max.

Dimensioni: 163,32 x 76,82 x 7,95 o 8,12 mm

x x o Peso: 225 o 229 grammi

o Display: LTPO AMOLED da 6,85″ (1.440 x 3.168 pixel), 1-144 Hz , 4.4 00 nit (picco sul 20% del pannello)

da (1.440 x 3.168 pixel), , (picco sul 20% del pannello) SoC: MediaTek Dimensity 9600 Pro (2 nm)

(2 nm) Memorie: 12/16 GB (RAM) + 256/512 GB o 1 TB (archiviazione)

(RAM) + o (archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla Sony LYTIA L910 da 50 MP (principale, 24 mm) Samsung JN5 da 50 MP (ultra-wide, 15 mm) Samsung HP0 da 200 MP (ZEISS APO telephoto, 85 mm)

Fotocamera anteriore: 50 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0 , IR , NFC , GPS (dual-band), USB-C (USB 3.2 Gen2)

, , , , , (dual-band), (USB 3.2 Gen2) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 7.800 mAh , ricarica cablata a 90 W , ricarica wireless a 40 W

da , ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: OriginOS 7 su base Android 17

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di vivo X500 Pro Max, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

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Disponibilità e prezzi dei nuovi vivo X500

I nuovi vivo X500, X500 Pro e X500 Pro Max sono disponibili al pre-ordine in Cina da oggi, lunedì 21 settembre 2026, e saranno disponibili tra qualche giorno. Di seguito riportiamo le informazioni su colorazioni, configurazioni e prezzi per il mercato di casa:

vivo X500 – colorazioni nero, grigio, bianco, rosa Taglio da 256 GB al prezzo di 5.499 yuan (circa 715 euro) Taglio da 512 GB al prezzo di 5.999 yuan (circa 780 euro) Taglio da 1 TB al prezzo di 6.999 yuan (circa 910 euro)

– colorazioni nero, grigio, bianco, rosa vivo X500 Pro – colorazioni nero, grigio, bianco, arancione Taglio da 256 GB al prezzo di 6.499 yuan (circa 845 euro) Taglio da 512 GB al prezzo di 7.499 yuan (circa 975 euro) Taglio da 1 TB al prezzo di 8.499 yuan (circa 1.105 euro)

– colorazioni nero, grigio, bianco, arancione vivo X500 Pro Max – colorazioni nero, bianco, grigio, arancione Versione 12+256 GB al prezzo di 6.999 yuan (circa 910 euro) Versione 12+512 GB al prezzo di 7.999 yuan (circa 1.040 euro) Versione 16+512 GB al prezzo di 8.499 yuan (circa 1.105 euro) Versione Satellite Communication ( 12 GB + 1 TB) al prezzo di 8.999 yuan (circa 1.170 euro) Versione Creator Set ( 16 GB +1 TB) al prezzo di 12.999 yuan (circa 1.690 euro)

– colorazioni nero, bianco, grigio, arancione

I vivo X500 Pro arrivano in Italia il 27 ottobre

Mentre per la Cina la disponibilità è pressoché immediata, dalle nostre parti dovremo attendere un po’ ma nemmeno troppo: è infatti ufficiale che vivo X500 Pro e X500 Pro Max arriveranno in Europa in occasione di un evento di lancio che si terrà il 27 ottobre 2026.

Per quanto concerne i due flagship, vivo fa sapere che la disponibilità effettiva, le configurazioni, i prezzi e i canali di vendita sui singoli mercati (nel nostro caso quello italiano) verranno comunicati durante l’evento.

Oltre ai due nuovi flagship, tra i protagonisti dell’evento del 27 ottobre 2026 ci sarà anche il pieghevole vivo X Fold6 (che sarà pre-ordinabile in Italia dal 1° ottobre 2026).

Andando oltre rispetto agli smartphone, il produttore cinese presenterà per l’Europa tre nuovi dispositivi connessi dell’ecosistema IoT come vivo Buds Ultra, vivo Buds Clip e vivo Headphone Studio.