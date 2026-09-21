Xiaomi si prepara a svelare ufficialmente la nuova serie Xiaomi 18 Pro, una generazione di smartphone che punta a rinnovare diversi aspetti dei suoi dispositivi di fascia alta. Dopo le prime anticipazioni, l’azienda ha confermato la data di presentazione e ha svelato ulteriori caratteristiche dei due modelli, tra cui un’interessante novità dedicata alla privacy.

Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max saranno infatti dotati di un display con protezione della privacy a livello hardware, una soluzione simile a quella già implementata da Samsung su Galaxy S26 Ultra. L’appuntamento è fissato per il 23 settembre in Cina, dove verranno presentati ufficialmente i nuovi smartphone insieme a HyperOS 4 e alle altre novità della serie.

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Xiaomi 18 Pro avrà un display penato per proteggere la privacy

Uno degli aspetti più interessanti della nuova generazione riguarda proprio lo schermo, Xiaomi ha confermato che entrambi i modelli utilizzeranno un display dotato di una tecnologia per la protezione della privacy integrata direttamente a livello hardware.

L’obbiettivo è quello di rendere più difficile per le persone che si trovano ai lati dell’utente vedere ciò che viene mostrato sullo schermo, senza affidarsi semplicemente a una soluzione software o a un tradizionale filtro applicato sopra il display.

Si tratta quindi di una caratteristica che potrebbe risultare particolarmente interessante per chi utilizza lo smartphone in luoghi affollati, sui mezzi pubblici o comunque in situazioni nelle quali non si vuole che altre persone possano facilmente leggere ciò che compare sul display.

Xiaomi ha inoltre annunciato l’utilizzo di un nuovo pannello luminescente M11, che secondo quanto dichiarato dall’azienda sarebbe il 20% più efficiente rispetto alla generazione precedente.

Il pannello dovrebbe inoltre raggiungere una luminosità di picco di 4.000 nit, mentre Xiaomi sostiene che offrirà un’efficienza superiore rispetto ai display con risoluzione 2K. Il produttore ha lavorato anche sulle cornici, che avranno uno spessore di appena 0,99 mm.

Come sempre, Xiaomi non si è concentrata solamente sul display. La serie Xiaomi 18 Pro porterà con sé anche importanti aggiornamenti per quanto riguarda l’autonomia.

Lo Xiaomi 18 Pro sarà equipaggiato con una batteria da 7.000 mAh, mentre il modello Pro Max farà un ulteriore passo avanti arrivando a 8.500 mAh. Si tratta di capacità particolarmente elevate per smartphone di questa categoria e che rappresentano uno degli elementi più interessanti della nuova generazione.

Sul fronte fotografico troviamo invece una configurazione posteriore composta da tre fotocamere con marchio Leica, Xiaomi ha confermato la presenza di un sensore principale da 200 MP affiancato da un teleobbiettivo periscopico da 200 megapixel.

La dotazione fotografica sarà quindi uno degli elementi centrali dei nuovi smartphone, anche se per il momento Xiaomi non ha fornito tutti i dettagli relativi ai singoli sensori e alle altre caratteristiche del comparto.

Sotto la scocca troveremo inoltre un chipset realizzato con processo produttivo a 2 nm, Xiaomi non ha ancora indicato esplicitamente il nome del componente, ma le informazioni disponibili fanno pensare al prossimo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro di Qualcomm.

La scelta di un chip a 2 nm rappresenta un altro elemento importante della nuova generazione, soprattutto considerando il lavoro svolto contemporaneamente da Xiaomi sul display e l’efficienza energetica.

I nuovi Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max saranno disponibili in nero, blu galassia e bianco, con il debutto ufficiale previsto il 23 settembre in Cina.

Oltre alle caratteristiche hardware, la nuova serie arriverà con HyperOS 4, che accompagnerà quindi il debutto dei nuovi top di gamma dell’azienda; a questo punto non resta che attendere la presentazione ufficiale per conoscere tutti i dettagli che Xiaomi ha ancora tenuto nascosti.