Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento dei tanti prodotti che il colosso di Mountain View offre agli utenti, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Android.

La scorsa settimana l’azienda statunitense ha rilasciato l’aggiornamento che ha portato sui vari device della gamma Google Pixel Android 17 QPR1, release con la quale sono state implementate le correzioni di numerosi bug e alcune interessanti novità, sia a livello grafico che di funzionalità (trovate il nostro articolo di approfondimento qui).

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Una curiosa novità grafica per Android 17 QPR1

A quanto pare, con la versione stabile di Android 17 QPR1 è stata introdotta anche una novità nella barra di stato: l’icona che segnala il silenziamento delle notifiche o la disattivazione audio, infatti, è passata da quella di un altoparlante barrato a quella di una campanella.

Non è chiaro al momento se si tratti di una modifica voluta dal colosso di Mountain View o di una sorta di ritorno al passato accidentale (l’icona della campanella era usata sino ad Android 14) e a fare crescere i dubbi vi è anche il fatto che tale modifica è apparsa soltanto con la versione stabile di Android 17 QPR1 mentre non era presente nelle varie beta rilasciate da Google nelle scorse settimane.

Per scoprire se si è trattato soltanto di un errore probabilmente non dovremo attendere molto, in quanto il team di sviluppatori del Colosso di Mountain View potrebbe correggerlo in tempi rapidi, senza la nacessità di aspettare il corposo aggiornamento di dicembre che porterà con sé Android 17 QPR2.