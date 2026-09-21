Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è finalmente arrivato il momento di scoprire da vicino Realme 16 Pro Harry Potter Edition. Il nuovo smartphone in edizione speciale segue il modello dedicato a Il Trono di Spade dello scorso anno, ma questa volta viene commercializzato anche in Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli ufficiali del nuovo magico dispositivo.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Realme 16 Pro Harry Potter Edition porta la magia di Hogwarts in Italia

Realme 16 Pro Harry Potter Edition nasce dalla collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ed è pensata per i tanti appassionati del mondo magico dei libri di J. K. Rowling. Riprende quasi del tutto le caratteristiche tecniche dello smartphone che già conosciamo (con un upgrade che vira verso la variante proposta in India), ma in salsa potteriana.

Lo smartphone mette a disposizione l’innovativa tecnologia Quadra Light-Sensing Color-changing, una novità assoluta che permette allo stemma di Hogwarts presente sulla parte posteriore di illuminarsi e cambiare colore quando viene esposto alla luce del sole; in questo modo vengono mostrate le tonalità distintive delle quattro Case (Grifondoro, Tassorosso, Serpeverde e Corvonero), rievocando l’iconico momento dello Smistamento che ogni studente vive al suo ingresso nella scuola di magia.

La scocca presenta una finitura marrone con texture a scacchi, ispirata alla Scacchiera dei Maghi, e il modulo fotografico si distingue per un design ispirato a Edvige, la celebre civetta delle nevi di Harry (gli obiettivi sono gli occhi, e c’è persino un piccolo becco più in basso). La cornice laterale metallica color oro presenta la scritta “Welcome to Hogwarts” incisa al laser.

Per rendere l’esperienza ancora più immersiva nel mondo di Harry Potter, questa edizione speciale di Realme 16 Pro integra una serie di funzioni software esclusive: gli elementi più iconici di Hogwarts caratterizzano ogni aspetto della UI, dagli sfondi alle icone delle app, fino alle animazioni e alla modalità GT (quella che spinge al massimo le prestazioni del dispositivo), con l’intento di trasformare ogni interazione in un piccolo viaggio nell’universo magico.

E non è finita qui: Realme ha pensato a una speciale confezione da collezione in edizione limitata ispirata a tema Hogwarts. Riproduce fedelmente l’iconico baule di Harry Potter e contiene una serie di accessori personalizzati: troviamo la lettera di ammissione a Hogwarts, il biglietto dell’Hogwarts Express con partenza dal binario 9¾, segnalibri con gli stemmi delle quattro Case, cartoline raffiguranti i personaggi, una cover per lo smartphone stesso con il logo della scuola e una spilla per il telefono.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Realme 16 Pro Harry Potter Edition riprende la versione standard, ma con qualche upgrade che lo avvicina alla versione venduta in India. A bordo troviamo un ampio schermo AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2772 x 1272 con refresh rate fino a 144 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 7300 Max, stavolta affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna.

Troviamo poi una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP e sensore ultra-grandangolare da 8 MP: la fotocamera LumaColor si affida alla tecnologia LumaColor IMAGE certificata TÜV e nei ritratti promette di valorizzare i soggetti con un effetto bokeh elegante e naturale, oltre che con tonalità della pelle fedeli alla realtà. Nella parte anteriore trova spazio una fotocamera da 50 MP, con obiettivo integrato tramite foro nel display.

Nessun cambiamento rilevante lato connettività rispetto all’edizione standard, tra 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e porta USB-C, e pure la batteria rimane la stessa: anche l’edizione speciale può contare su 6500 mAh, affiancati da una ricarica rapida cablata da 45 W.

Specifiche tecniche di Realme 16 Pro Harry Potter Edition: display AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2772 x 1272 con refresh rate fino a 144 Hz e luminosità di picco di 6500 nit

a risoluzione 2772 x 1272 con refresh rate fino a e luminosità di picco di 6500 nit SoC MediaTek Dimensity 7300 Max 5G

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

e di memoria interna doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP (1/1,56″, f/1.8, OIS) e ultra-grandangolare da 8 MP (1/4″, FoV 112°, f/2.2)

(1/1,56″, f/1.8, OIS) e ultra-grandangolare da (1/4″, FoV 112°, f/2.2) fotocamera anteriore da 50 MP (1/2.88″, f/2.4)

connettività 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, porta USB-C

certificazione IP66/68/69/69K

batteria da 6500 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W

con ricarica rapida cablata da 45 W sistema operativo: Realme UI 7.0 con Android 16

Prezzi e dove acquistare Realme 16 Pro Harry Potter Edition

Contrariamente a quanto capitato con la precedente edizione speciale, dedicata a Il Trono di Spade, lo smartphone arriva in Italia. Realme 16 Pro Harry Potter Edition è disponibile in esclusiva da Unieuro e in quantità limitata al prezzo consigliato di 699,99 euro. Potete acquistarlo seguendo il link qui in basso, a patto di non tentennare troppo.