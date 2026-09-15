Nei giorni scorsi è stato ufficializzato Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition, una particolare versione “magica” dello smartphone lanciato a febbraio. Nonostante l’annuncio, per tutte le informazioni e per il lancio effettivo dovremo attendere ancora qualche giorno, ma niente paura: quest’oggi possiamo già iniziare a dargli un’occhiata più da vicino grazie alle immagini teaser diffuse dal produttore (e non solo).

Pronti a tornare a Hogwarts?

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La magia di Realme 16 Pro Harry Potter Edition: scopriamo design e confezione

I fan della saga di Harry Potter non possono perdersi il nuovo smartphone dedicato proprio al celebre maghetto, nato grazie alla collaborazione con Warner Bros. Discovery. Dopo la versione di Realme 15 Pro dedicata a Il Trono di Spade (Game of Thrones Edition), questa volta la casa cinese volge lo sguardo al mondo della magia e ci fa tornare a Hogwarts.

Sembra proprio che Realme voglia fare le cose per bene: il nuovo smartphone, denominato Realme 16 Pro Harry Potter Edition, presenta una finitura marrone con una texture effetto pelle e un motivo a rombi che si vuole ispirare alla scena degli scacchi dei maghi del primo film della saga. Al centro della scocca, spiccano il simbolo di Hogwarts (con i simboli delle quattro Case) e il logo Harry Potter, subito al di sopra di quello Realme.

La casa cinese ha scelto inoltre di fare qualche piccola modifica al modulo fotografico rispetto alla normale versione di Realme 16 Pro: la disposizione è la stessa, ma qui troviamo i due obiettivi che formano gli occhi di Edvige (la civetta di Harry Potter), accompagnati da un piccolo becco al centro. Sul bordo in metallo color oro troviamo incisa al laser la scritta “Welcome to Hogwarts“.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche non dovrebbero esserci cambiamenti, anche se non tutto è stato per il momento confermato: Realme 16 Pro Harry Potter Edition dovrebbe contare su uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e luminosità fino a 6500 nit, sul SoC MediaTek Dimensity 7300 Max e su una batteria da ben 7000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 80 W. Se tutto rimarrà come previsto, lo smartphone dovrebbe poi offrire una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP e ultra-grandangolare da 8 MP, e una fotocamera anteriore da 50 MP. Il produttore potrebbe optare per una configurazione più generosa, da 12 GB di RAM e da 256 GB di storage, già proposta in India.

Come lo scorso anno con la versione de Il Trono di Spade, anche questa dedicata ad Harry Potter arriverà in una confezione speciale: stavolta sarà ispirata al baule scolastico di Harry visto nei film, che includerà un “kit di benvenuto di Hogwarts” con lettera di ammissione, biglietto dell’Hogwarts Express, segnalibri con gli stemmi delle Case, cartoline con scene dei film e una custodia per lo smartphone a tema. Realme ha dichiarato che questa particolare confezione sarà disponibile in 5000 unità.

Realme 16 Pro Harry Potter Edition sarà ufficialmente lanciato il prossimo 21 settembre 2026: dobbiamo dunque attendere poco meno di una settimana per conoscere tutti i dettagli, compresi prezzo e disponibilità.