Ops! Mobile ha ufficializzato il passaggio alla rete TIM, un cambiamento che sembra destinato a estendersi a tutta la galassia Noitel. Le nuove SIM saranno disponibili da ottobre 2026, mentre per i clienti già attivi è prevista una sostituzione graduale.

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Cosa cambia con il passaggio a Retelit Full MVNO

Per capire la portata della novità serve guardare all’architettura dietro il servizio. Ops! Mobile è un operatore virtuale del Gruppo Ops! Italia che opera come ATR (Air Time Reseller): rivende traffico all’ingrosso di un altro operatore, occupandosi della commercializzazione con il proprio marchio e dell’assistenza clienti, mentre le SIM vengono realizzate materialmente dall’operatore di appoggio.

In questo caso l’operatore di appoggio è Noitel, virtuale di tipo ESP di Retelit Digital Services, attivo sulla rete mobile Fastweb + Vodafone (ex Vodafone Italia) tramite l’aggregatore tecnico Plintron, in 2G, 4G e 5G, con velocità fino a 2 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload. Il cambiamento in corso riguarda proprio questo schema: Retelit sta passando alla nuova piattaforma Full MVNO, che le consente di avere maggiore controllo sulla propria infrastruttura, e ha scelto la rete TIM come nuovo partner. Il passaggio trascina con sé tutti gli operatori che dipendono da Retelit, incluso Ops! Mobile.

Oggi, 18 settembre 2026, sul sito di Ops! Mobile è stata inserita un’informativa con cui l’operatore annuncia l’avvio delle operazioni di migrazione. L’azienda ha pubblicato anche un post sui propri canali social per comunicare la novità.

Stiamo cambiando rete. E non solo. Ops! sta migrando verso la rete TIM e si prepara a una nuova fase, con nuove offerte tutte in 5G e ancora più convenienti. Hai già acquistato o ricevuto una SIM Ops!? Puoi completare l’attivazione entro e non oltre il 30 settembre 2026. Dopo questa data, il sistema di attivazione entrerà temporaneamente in una fase di manutenzione e aggiornamento. Al termine delle attività, tutte le nuove attivazioni Ops! saranno effettuate direttamente su rete TIM. Se sei già cliente, puoi continuare a utilizzare normalmente la tua SIM: la migrazione avverrà gradualmente e riceverai per tempo tutte le informazioni necessarie.

La ragione va cercata nel fatto che Ops! Mobile è uno degli ATR di Noitel che aderisce al passaggio di Retelit alla nuova piattaforma Full MVNO su rete mobile TIM. Già da luglio 2026 Retelit aveva dato il via ai test delle nuove SIM Full MVNO su rete TIM, propedeutici al lancio ufficiale sia per Noitel che per i suoi ATR. Come confermato dalle foto pubblicate dal CEO di un altro ATR di Noitel, UniPoste Mobile, il seriale ICCID delle nuove SIM Retelit Full MVNO comincerà con 893969, mentre finora le attuali SIM su rete Fastweb + Vodafone di Noitel e dei suoi ATR hanno un seriale che comincia per 893954, quello dell’aggregatore Plintron.

Il passaggio non è ancora stato ufficializzato nei documenti del Ministero, ma Retelit ha ottenuto il codice MNC (Mobile Network Code) dedicato 69, tramite il quale utilizzerà un seriale ICCID dedicato per le nuove SIM Full MVNO. Già a dicembre 2025, inoltre, era emerso che il MIMIT ha assegnato a Retelit Digital Services il nuovo prefisso 3740, che potrà essere utilizzato per le nuove numerazioni, mentre finora con Noitel e i suoi ATR viene usato il prefisso 376 (in particolare 3760, 3761 o 3762), assegnato a Plintron.

Non è la prima volta che Noitel si appoggia alla rete TIM: era già accaduto da maggio 2014 fino a luglio 2019, quando si avvaleva dell’aggregatore Noverca, prima di passare sotto Plintron e alla rete Vodafone.

Le nuove SIM Retelit Full su rete TIM e cosa cambia per i clienti

A causa di questa situazione, Ops! Mobile ha deciso di sospendere temporaneamente sul sito la vendita delle attuali SIM su rete Fastweb + Vodafone: al momento non è quindi possibile sottoscrivere alcuna offerta Ops! Mobile. Fino a ora né Noitel né gli altri suoi ATR avevano adottato iniziative simili, per cui le SIM sulla vecchia rete sembrerebbero essere ancora acquistabili presso gli altri marchi.

Chi ha già acquistato o ricevuto una SIM Ops! Mobile dovrà completare l’attivazione entro e non oltre il 30 settembre 2026. Successivamente il sistema sarà temporaneamente sospeso per consentire le attività di aggiornamento. Al termine di questo processo, quindi da ottobre 2026, tutte le nuove attivazioni saranno effettuate direttamente su rete TIM, con le SIM della nuova piattaforma Full MVNO di Retelit. Anche se né Retelit né gli altri reseller di Noitel lo hanno comunicato ufficialmente, lo stesso varrà di conseguenza anche per Noitel e per tutti gli altri ATR, che dunque da ottobre 2026 dovrebbero cominciare a commercializzare le nuove SIM su rete TIM.

Ops! Mobile specifica che tutte le nuove offerte saranno abilitate al 5G base e full, quindi probabilmente con i due profili di velocità utilizzati solitamente da TIM e dai suoi operatori virtuali, cioè fino a 250 Mbps con il 5G base e fino a 2 Gbps con il 5G Full. Con ogni offerta sulla nuova piattaforma Full MVNO di Retelit sarà possibile scegliere anche le eSIM, oltre alla SIM fisica, se il proprio dispositivo è compatibile. Non è quindi escluso che anche con Noitel e gli altri suoi ATR vengano rese disponibili le eSIM: finora, sull’attuale piattaforma ESP con l’aggregatore Plintron, non sono mai state lanciate, mentre Ops! Mobile forniva solo eSIM Travel dedicate al roaming all’estero. Secondo quanto emerso, le nuove SIM Full MVNO su rete TIM sono prodotte fisicamente da Gemalto per conto di TIM e Retelit.

Come funzionerà la migrazione per i già clienti

Per i clienti già attivi con Ops! Mobile, e di conseguenza anche per quelli con SIM Noitel e degli altri ATR, il passaggio alla piattaforma Full MVNO determinerà la necessità di cambiare le attuali SIM per ottenere la nuova SIM Full MVNO.

Al momento, a seguito dell’attivazione delle prime SIM Full MVNO per la fase di test, Retelit ha attivi due contratti wholesale: quello con Plintron per le SIM ESP su rete Fastweb + Vodafone, e quello nuovo con TIM per le SIM Full MVNO. Entro una certa data scadrà però il contratto con Plintron, e di conseguenza prima o poi le SIM ESP di Noitel e dei suoi ATR smetteranno di funzionare, rendendo necessario il passaggio alle nuove SIM Full MVNO o la portabilità verso altro operatore.

Nella pagina dedicata sul suo sito, Ops! Mobile conferma che la migrazione comporterà la sostituzione della SIM ai già clienti, che avverrà però gradualmente. Per adesso i già clienti non dovranno fare nulla e potranno continuare a utilizzare la propria SIM su rete Fastweb + Vodafone senza problemi, poiché il passaggio alle nuove SIM Full MVNO su rete TIM avverrà in modo graduale e proseguirà fino a marzo 2027: non tutti i clienti effettueranno quindi il passaggio nello stesso momento.

Ops! Mobile sottolinea che, quando la migrazione sarà disponibile per la propria linea, il cliente riceverà una comunicazione ufficiale con le tempistiche, le modalità e tutte le indicazioni da seguire per la procedura di sostituzione della SIM. L’operatore consiglia di attendere questa comunicazione e di non effettuare operazioni autonomamente. Al momento non si conoscono le modalità con cui sarà gestito il passaggio, cioè se sarà l’operatore a inviare la SIM Full MVNO ai clienti oppure se saranno i clienti stessi a dover richiedere la portabilità interna.

Aumento di Giga e nuovo numero di assistenza

C’è anche una buona notizia per chi è già cliente. Ops! Mobile afferma che con il passaggio alle nuove SIM su rete TIM si otterranno più Giga ogni mese, con 5G sempre incluso, mantenendo invariato il prezzo mensile della propria attuale offerta.

Nello specifico, i clienti che hanno attiva l’offerta da 4,99 euro al mese passeranno a un bundle di 120 Giga in 5G sempre allo stesso costo mensile. I clienti con l’offerta da 7,50 euro al mese passeranno invece a 175 Giga in 5G, sempre allo stesso prezzo. La nuova quantità mensile di Giga sarà disponibile dopo il completamento della migrazione della linea; fino a quel momento si continuerà a utilizzare normalmente l’attuale offerta.

Da tenere d’occhio anche il cambio di numero per l’assistenza: dopo aver completato la migrazione alla rete TIM, il numero breve per contattare il Servizio Clienti passerà dall’attuale 4060 al nuovo 4080. Il numero 0240709190, utilizzabile da rete fissa o da un altro operatore mobile, resterà invece invariato. Fino al completamento della migrazione della linea, il cliente Ops! Mobile potrà continuare a utilizzare il 4060 dalle attuali SIM su rete Fastweb + Vodafone.

Al momento, Ops! Mobile è il primo operatore della galassia Noitel ad annunciare ufficialmente la migrazione, ma è ragionevole aspettarsi che anche Noitel stessa e gli altri operatori collegati seguiranno lo stesso percorso da ottobre 2026, anche se al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. Un cambiamento che, almeno sulla carta, sembra andare a vantaggio dei clienti, a patto che la qualità della rete TIM nella propria zona sia all’altezza delle aspettative: il beneficio effettivo dipenderà anche da questo fattore, difficilmente quantificabile in anticipo.