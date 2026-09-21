Fan del classico gioco dell’impiccato? Sul Google Play Store è arrivato HangMaster, una rivisitazione moderna tutta italiana e ad accesso totalmente gratuito. Scopriamo insieme come funziona il nuovo gioco per Android.

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Il gioco dell’impiccato in salsa moderna con HangMaster

HangMaster è un nuovo gioco di parole per arricchire il vocabolario: si tratta di una rivisitazione moderna del classico gioco dell’impiccato, che funziona al 100% offline (risultando l’ideale in qualsiasi situazione). È un’app italiana indipendente e gratuita sviluppata interamente con uno stack molto recente, quindi usando l’insieme delle versioni più aggiornate e moderne dei principali strumenti di sviluppo software (React 19, Vite 7 e Capacitor 8).

Una volta avviata l’app, scelta la lingua e inserito il vostro nome, potete iniziare subito una partita scegliendo tra tre modalità: Classica non include limiti di tempo, Tempo necessita di arrivare alla soluzione prima della scadenza prefissata, mentre Daily Challenge è la sfida giornaliera con la stessa parola uguale per tutti. Il funzionamento è piuttosto semplice e richiama il classico gioco dell’impiccato: dovete scegliere lettera per lettera fino ad arrivare alla soluzione, e ogni errore vi porta più vicini alla sconfitta.

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Indovinando la parola descritta guadagnerete delle monete, utilizzabili per sbloccare nuovi temi per l’app. Le partite possono avere diverse difficoltà (Facile, Media, Difficile o Ultra) e possono essere affrontate in diverse lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco), così da mettere alla prova chiunque ed eventualmente per migliorare ortografia e vocabolario multilingue.

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All’interno delle statistiche potete consultare lo storico delle partite di HangMaster, suddiviso per difficoltà, con le strisce vincenti e la percentuale di vittorie. Il gioco è completamente gratuito, non raccoglie dati personali, non ha acquisti in-app e non include alcun tipo di pubblicità.

Download HangMaster

HangMaster è disponibile gratuitamente sul Google Play Store per smartphone e tablet dotati di almeno Android 7.0 Nougat. Se volete provare il gioco non vi resta che seguire il badge qui in basso.