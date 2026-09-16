Nella serata di ieri, oltre ad aver distribuito Android 17 QPR1 su smartphone e tablet della gamma Pixel e ad aver annunciato le novità che compongono il Pixel Drop di settembre 2026, Google ha avviato il rilascio del nuovo aggiornamento trimestrale per i modelli ancora supportati della gamma Google Pixel Watch.

Il nuovo aggiornamento giunge a tre mesi dal precedente aggiornamento di giugno, molto importante perché aveva portato con sé il nuovo Wear OS 7 (basato su Android 17) sui Pixel Watch di seconda, terza e quarta generazione. Il nuovo aggiornamento espande alcune funzioni del più recente modello di quinta generazione agli altri due smartwatch. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli del nuovo aggiornamento di settembre 2026 per gli smartwatch del colosso di Mountain View.

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C’è l’aggiornamento di settembre 2026 per i Google Pixel Watch

Come anticipato in apertura, Google ha recentemente avviato il rilascio del nuovo aggiornamento di settembre 2026 per i propri smartwatch Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 e Pixel Watch 4.

Questo aggiornamento giunge a tre mesi di distanza dal precedente aggiornamento di giugno 2026 e porta avanti la ormai consolidata programmazione di rilascio trimestrale entrata in vigore lo scorso marzo 2025.

Gli smartwatch stanno ricevendo le nuove build CP3A.260905.002.E1 (Pixel Watch 2) e CP3A.260905.002 (Pixel Watch 3 e 4), la stessa che a inizio mese era arrivata su Pixel Watch 5, che sostituiscono le precedenti CP2A.260603.001 e CP2A.260603.001.S1 rilasciate nel mese di giugno.

Le note di rilascio e le patch di sicurezza

Di seguito, invece, riportiamo le note di rilascio che accompagnano il nuovo aggiornamento trimestrale distribuito da Google per i suoi smartwatch. Le due novità sono parte del nuovo Pixel Drop.

Tutti i dispositivi Pixel Watch idonei riceveranno l’aggiornamento a Wear OS 7. Il rollout proseguirà nelle prossime settimane in fasi diverse a seconda dell’operatore e del dispositivo. Gli utenti riceveranno una notifica sul proprio orologio non appena l’aggiornamento software sarà disponibile. Cosa è incluso Fai di più con i gesti con la mano [1] Usa il doppio pizzico per aprire Uno sguardo al quadrante dell’orologio

Usa il doppio pizzico per aprire il centro notifiche dal quadrante dell’orologio

Usa il doppio pizzico per scorrere la risposta di Gemini

Pizzica due volte per scorrere le carte nell’app Wallet

Pizzica due volte per scorrere i dati del tuo allenamento

Pizzica due volte per passare da una visualizzazione all’altra di Google Maps

Usa il doppio pizzico per gestire l’app Registratore

Usa il gesto di rotazione del polso come navigazione indietro universale Personalizzazione di Gemini La personalizzazione rende Gemini on Watch più utile, imparando dalle conversazioni precedenti e dalle app Google connesse (Gmail, Calendario, Ricerca, YouTube, Foto) per fornire risposte personalizzate. Gli utenti possono porre domande come “Cosa c’è in programma oggi?” o “Trova il numero di tracciamento nella mia email” e ricevere risposte su misura per i loro dati. Questa funzionalità si basa su un profilo utente offline e sul recupero di informazioni online in tempo reale, che lavorano in sinergia. Miglioramenti a Solleva per parlare [2] Aggiornamenti e miglioramenti per il modello di gesto “alza per parlare”. [1] Disponibile solo su Pixel Watch 3 e modelli successivi.

[2] Disponibile solo su Pixel Watch 4 e modelli successivi.

Per quanto concerne la sicurezza, abbiamo le patch di sicurezza aggiornate ad agosto 2025 sia per quanto concerne le patch di Android che per quanto concerne le patch del “fornitore”: stando al bollettino dedicato, viene risolta una sola vulnerabilità (CVE-2026-24078) legata alla piattaforma Qualcomm e contrassegnata con severità “moderata” (quindi non sono state sfruttate attivamente).

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Come aggiornare i Google Pixel Watch

Il team di sviluppo ha reso noto di avere già dato il via alle procedure di rilascio di questo nuovo aggiornamento, precisando che “tutti i Google Pixel Watch supportati con Wear OS lo riceveranno a partire da oggi”:

Big G prosegue suggerendo che l’implementazione continuerà durante la prossima settimana a scaglioni, a seconda dell’operatore e del dispositivo specifico. A ogni modo, non appena l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare l’utente attraverso un’apposita notifica.

Nel caso in cui vogliate invece verificare manualmente la disponibilità di un aggiornamento di sistema sugli smartwatch Made by Google, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema”: qualora venisse trovato un aggiornamento, partirà automaticamente il processo di download e installazione che culminerà con il riavvio dello smartwatch. È fondamentale che lo smartwatch abbia una carica residua superiore al 50% e che sia connesso a una rete Wi-Fi.