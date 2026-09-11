Immaginate di essere in viaggio e di vedere la vostra app di navigazione nascondere improvvisamente le informazioni più importanti. È quello che sta accadendo a diversi utenti di Waze su Android Auto, alle prese con un bug che rende la guida molto meno tranquilla del previsto.

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Il bug che manda in tilt la navigazione

Il problema è stato segnalato da numerosi automobilisti sui forum di supporto di Google e ripreso da Autoevolution. Il comportamento è piuttosto curioso: nella modalità split-screen, ovvero la schermata Coolwalk in cui Waze viene affiancato ad altre applicazioni, tutto funziona come dovrebbe. Le cose cambiano quando si passa alla modalità a schermo intero, perché a quel punto la casella con le informazioni sul percorso smette di comparire.

Parliamo di dati tutt’altro che secondari: l’orario di arrivo previsto (ETA), l’ora di arrivo, la prossima indicazione di navigazione e la distanza rimanente dalla destinazione. Tutte informazioni che, di fatto, spariscono dallo schermo proprio nel momento in cui servirebbero di più. Qualcuno segnala che il problema si presenta anche in modalità split-screen, mentre un altro utente riferisce che la mappa non risulta nemmeno correttamente centrata.

La cosa strana è che il pannello non scompare del tutto. Chi lo ha segnalato racconta che le informazioni di navigazione riappaiono quando arriva un avviso e la schermata di Waze si aggiorna, ma il sollievo dura pochissimo: non appena l’avviso svanisce, i dati tornano a nascondersi. Un comportamento che rende l’esperienza di guida frustrante e poco prevedibile, soprattutto per chi si affida al navigatore per raggiungere una destinazione sconosciuta.

La versione incriminata

Al momento non è chiaro cosa scateni esattamente il malfunzionamento. Gli utenti puntano il dito contro un recente aggiornamento di Android, ma la causa potrebbe risiedere anche in una nuova versione di Waze distribuita tramite il Google Play Store. La versione Android Auto 17.5 è quella indicata più spesso come responsabile del problema, anche se manca ancora una conferma ufficiale.

Va detto che gli automobilisti che utilizzano Android Auto non sono nuovi a questo tipo di imprevisti, considerando che di recente Google ha distribuito una correzione per un problema legato a Spotify. Questa volta, però, la questione appare più delicata, perché tocca direttamente la sicurezza e la serenità di chi è al volante.

Possibile workaround e risposta di Google

Non esiste ancora una soluzione definitiva, ma se siete convinti che il colpevole sia un aggiornamento difettoso, potete provare a tornare a una versione precedente di Android Auto o di Waze. In questo caso si utilizzano gli installer APK, ricordando però di disattivare gli aggiornamenti automatici tramite il Google Play Store per evitare che le applicazioni vengano riportate alla versione con il bug. Una strada percorribile, ma che richiede un po’ di attenzione da parte vostra.

Nel frattempo, Google non ha ancora riconosciuto ufficialmente il problema. Un Community Specialist ha però pubblicato un messaggio sui forum di supporto dell’azienda in cui chiede dati aggiuntivi, proprio per aiutare il team di sviluppo a capire cosa stia succedendo e a mettere a punto una correzione. I dettagli raccolti dagli utenti potrebbero quindi rivelarsi preziosi per arrivare quanto prima a una soluzione.