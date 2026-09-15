Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy A18 4G, smartphone di fascia medio-bassa che il colosso coreano si prepara a lanciare sul mercato.

Nelle scorse ore, infatti, dalla Francia sono arrivate nuove informazioni su quella che sembra una variante inedita dello smartphone, con alcune differenze rispetto alle caratteristiche emerse alcuni giorni fa.

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Le nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy A18 4G

Stando a quanto viene riportato dallo staff di Dealabs, in Francia il colosso coreano potrebbe commercializzare una variante di Samsung Galaxy A18 con alcune differenze, a partire dal processore, che invece del MediaTek Helio G99 dovrebbe essere un Samsung Exynos 1610 (realizzato con tecnologia a 5 nm).

Nessuna novità per lo schermo, un pannello Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.340 pixel) e refresh rate a 90 Hz mentre per quanto riguarda la memoria pare che questa versione preveda solo 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione (con possibilità di espansione via MicroSD).

Il comparto imaging include una fotocamera frontale da 13 megapixel per i selfie e le videochiamate e una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 5 megapixel e un sensore macro 2 megapixel.

Tra le altre caratteristiche troviamo le connettività 4G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, una scocca resistente a polvere e spruzzi (certificazione IP64), una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W), dimensioni pari a 164,4 x 77,9 x 7,7 mm e un peso di 196 grammi.

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone arriva sul mercato con Android 17 e la promessa di sei anni di aggiornamenti dell’OS e di sicurezza.

In Francia Samsung Galaxy A18 dovrebbe essere venduto a 279 euro in tre colorazioni (nera, azzurra e grigia).

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Samsung per scoprire quando lo smartphone sarà lanciato.