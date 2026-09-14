Apple ha presentato nei giorni scorsi i suoi nuovi smartphone, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max (oltre ad iPhone Duo, in arrivo però più avanti). Come prevedibile, la casa di Cupertino ha scelto prezzi più alti rispetto ai modelli precedenti (vista l’attuale situazione legata alle memorie), ma un po’ meno prevedibile è stata la decisione di aumentare i prezzi di alcuni dei dispositivi già in commercio. Le indiscrezioni suggeriscono che Samsung potrebbe presto fare lo stesso, aumentando i prezzi di listino della serie Samsung Galaxy S26 e persino degli ultimi arrivati, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8.

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Aumenti in arrivo per Samsung Galaxy S26, e persino per i nuovi pieghevoli?

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max hanno visto consistenti aumenti nei prezzi di listino rispetto ai diretti predecessori (tra l’altro non più ufficialmente in vendita): il primo parte da 1489 euro nel taglio da 256 GB (contro i 1339 euro di iPhone 17 Pro), mentre il secondo parte da 1639 euro (contro i 1489 euro di iPhone 17 Pro Max da 256 GB), con aumenti di 150 euro a testa. Non si tratta esattamente di un fulmine a ciel sereno, viste le premesse e la questione memorie, ma c’è stato di più: con il lancio dei nuovi modelli, la casa di Cupertino ha anche annunciato dei rincari sui modelli già in commercio, tra cui iPhone 17 (ora si parte da 1189 euro invece di 979) e iPhone Air (da 1339 euro invece di 1239).

Solitamente ci si aspetterebbe che i prezzi scendano a mesi (se non anni) di distanza dall’arrivo dei prodotti sugli scaffali, ma in questo caso è avvenuto l’opposto (similmente a quanto capitato nel gaming, con PS5 e Xbox Series X aumentate negli anni). Purtroppo, dalla Corea non arrivano buone notizie per quanto riguarda una delle principali rivali di Apple, ossia Samsung: secondo Hansbiz, un operatore coreano avrebbe informato i rivenditori che i prezzi della serie Galaxy S26 aumenteranno di 149.600 won (circa 96 euro al cambio attuale) a partire dal 1° ottobre 2026.

Questo cambiamento potrebbe portare nel Paese Galaxy S26 da 1.254.000 won (circa 805 euro) a 1.403.600 won (poco meno di 902 euro), Galaxy S26+ da 1.452.000 won (circa 933 euro) a 1.601.600 won (circa 1029 euro), e Galaxy S26 Ultra da 1.797.400 won (circa 1154 euro) a 1.947.000 won (circa 1250 euro).

Un’altra indiscrezione punta addirittura ad aumenti per gli ultimi arrivati, ossia Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8. Il leaker Abhishek Yadav aveva parlato su X di aumenti per Galaxy S26 Ultra già nei giorni scorsi, e nello stesso post aveva dichiarato di aspettarsi rincari anche per i pieghevoli (senza citare esplicitamente la fonte).

Visto quanto emerso in queste ore, possiamo dunque aspettarci aumenti nei prezzi di listino non solo per la serie Galaxy S27 (in arrivo a inizio 2027), ma anche per alcuni dei più recenti smartphone di punta di Samsung già in commercio, tra cui Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8. L’aumento dei costi dei componenti sembra essere dietro a questi incrementi: l’industria sta affrontando una carenza di RAM e spazio di archiviazione a causa dei data center per l’intelligenza artificiale.

Secondo quanto riportato sempre da Hansbiz, Samsung non ha smentito. Un portavoce ha infatti dichiarato che il produttore non ha ancora inviato alcuna comunicazione ufficiale in merito all’aumento del prezzo di lancio della serie Galaxy S26, aggiungendo però: “È vero che stiamo valutando internamente se adeguare i prezzi, considerando i recenti aumenti dei costi, come ad esempio l’incremento dei prezzi dei componenti, ma nulla è stato ancora deciso“.

Torneremo sull’argomento non appena avremo ulteriori indicazioni. Nel frattempo, se siete interessati ai più recenti modelli premium di Samsung, potete approfittare delle attuali offerte (come ad esempio delle numerose iniziative del Samsung Shop Online per Galaxy Z Fold8).