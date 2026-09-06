Nel corso delle ultime ore, un leak trapelato in Rete avrebbe svelato il presunto design, le specifiche tecniche e ovviamente il listino prezzi di Samsung Galaxy A18 4G, nuovo modello di smartphone di fascia media della compagnia sudcoreana che innova particolarmente rispetto al passato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Samsung Galaxy A18 4G: cosa hanno svelato i leak

Secondo quanto riportato dal leak in questione, il design di Samsung Galaxy A18 4G prenderà a tutto tondo dal precedente Samsung Galaxy A17 4G, con un aspetto del tutto familiare. Le specifiche tecniche, poi, non fanno eccezione a questa stessa regola: sul lato anteriore troveremo probabilmente un display di tipologia AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ (protetto dal vetro Gorilla Glass Victus) e frequenza d’aggiornamento da 90 Hz, alimentato dal processore Mediatek Helio G99 e da una batteria da 5000 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica via cavo da 25 W di potenza.

Sul lato posteriore troveremo invece una fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, accompagnato inferiormente da altri due sensori di cui non si conoscono le specifiche tecniche. Presente poi la certificazione IP64, che ne garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere, oltre al supporto microSD per espandere eventualmente la memoria d’archiviazione del dispositivo fino a un massimo di 2 terabyte, e infine la connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.3. Ancora una volta, la cornice inferiore è sensibilmente più spessa della controparte laterale e superiore, come nel caso del precedente modello. Come sempre, i tasti di accensione / spegnimento e regolazione del volume sono presenti in corrispondenza del lato destro dello smartphone.

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Il listino prezzi dovrebbe partire dai 299 euro a salire, sulla base della specifica configurazione scelta dall’utente di turno (rispettivamente tra 128 e 256 GB di memoria interna), e i render trapelati mostrano nello specifico le colorazioni Black, Light Blue e Silver, grossomodo già viste l’anno scorso. Un deciso salto in avanti nel prezzo, se confrontato con i circa 199 euro di partenza di Samsung Galaxy A17 4G.

Oltre al modello 4G è poi prevista una controparte 5G, fondamentalmente identica dal punto di vista del design, e per certi versi anche nelle sue specifiche tecniche. Come sempre è bene prendere con le dovute pinze tutte queste informazioni, trattandosi di indiscrezioni che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) da parte della compagnia produttrice stessa: attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti ufficiali da Samsung, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane o mesi.