OnePlus 16 potrebbe essere ancora più difficile da trovare rispetto a quanto preventivato. Sappiamo già che non lo vedremo in Europa e nemmeno in Nord America, ma a quanto pare potrebbe essere esclusa pure l’India. Se tutto si rivelerà corretto, il prossimo flagship del produttore potrebbe essere commercializzato solo in Cina.

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OnePlus 16 potrebbe arrivare esclusivamente in Cina

Le anticipazioni di queste settimane stanno delineando uno smartphone decisamente interessante: in base ai rumor, OnePlus 16 potrebbe avere una batteria molto generosa, fotocamere migliorate (con sensore principale da 200 MP, teleobiettivo periscopico da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 50 MP), SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro e display con refresh rate fino a 165 Hz (o addirittura 185 Hz).

Il nuovo smartphone Android dovrebbe essere presentato tra la fine di settembre e il mese di ottobre 2026, ma sappiamo già che non arriverà qui da noi. Secondo Yogesh Brar, la lista dei mercati continua ad assottigliarsi: oltre a non arrivare in Europa e Nord America, OnePlus 16 non dovrebbe farsi vedere nemmeno in India. OnePlus potrebbe infatti adottare una strategia diversa per il mercato indiano, puntando su OnePlus 16R come modello di punta.

Anche un altro leaker, Debayan Roy, aveva parlato nei mesi scorsi di questo presunto mancato approdo di OnePlus 16 in India (così come di OPPO Find X10 Ultra). Per il momento non ci sono conferme ufficiali, ma a quanto punto riteniamo probabile che le due fonti dicano il vero, visto anche il passato di entrambi a livello di affidabilità.

Escludendo Europa, Nord America e India, a OnePlus 16 rimarrebbe solamente la Cina. Chi vorrà importarlo a tutti i costi dovrà farlo obbligatoriamente da lì, se tutto verrà confermato. In ogni caso, OnePlus non dovrebbe abbandonare l’India, ma concentrarsi su modelli meno costosi, come OnePlus 16R e le serie OnePlus Nord e OnePlus N.

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