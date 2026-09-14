Google ha finalmente aperto un programma beta pubblico per Google Drive su Android, permettendo agli utenti interessati di provare in anteprima le nuove funzionalità dell’app prima della loro distribuzione attraverso il canale stabile.

L’azienda dispone già da tempo di programmi beta per diverse delle proprie applicazioni, ma Drive non aveva ancora seguito questa strada in modo pubblico. La situazione è cambiata e, come sempre quando si parla di versioni preliminari, l’iniziativa è pensata soprattutto per chi vuole mettere le mani in anticipo sulle novità ancora in fase di sviluppo.

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Google Drive entra nel programma beta

La novità è stata individuata direttamente nella pagina di Google Drive sul Play Store, dove è comparsa la familiare sezione “Partecipa al programma beta“; gli utenti possono quindi scegliere di entrare nel programma e, successivamente, anche di abbandonarlo qualora non siano più interessati a ricevere le versioni preliminari dell’app.

L’adesione potrebbe essere particolarmente interessante per chi segue da vicino lo sviluppo di Google Drive e vuole provare le nuove funzionalità prima della disponibilità generale. Come spesso e volentieri accade con i programmi beta, però, partecipare non significa avere automaticamente accesso a ogni novità in fase di sviluppo.

Una determinata funzione potrebbe infatti essere presente nella versione beta senza essere ancora disponibile per tutti i partecipanti, ad esempio perché Google ne sta effettuando una distribuzione graduale.

Entrare nel programma beta di Google Drive è piuttosto semplice, è sufficiente aprire la pagina dell’app sul Play Store, scorrere fino a individuare la sezione dedicata alla partecipazione alla beta e toccare il pulsante Partecipa.

L’iscrizione potrebbe richiedere alcuni minuti per essere completata, una volta terminata la procedura l’applicazione verrà aggiornata alle versioni beta disponibili e continuerà a ricevere le successive versioni preliminari fino a quando l’utente non deciderà di uscire dal programma.

Per chi utilizza Drive quotidianamente quindi, si apre una nuova possibilità per seguire più da vicino il lavoro di Google sull’app. L’azienda modifica con una certa frequenza le proprie applicazioni e lavora costantemente a nuove funzionalità: essere iscritti alla beta potrebbe permettere di intercettare alcune di queste novità prima del rilascio sul canale stabile.

Naturalmente, trattandosi di versioni preliminari, non è possibile sapere in anticipo quali funzionalità verranno effettivamente rese disponibili attraverso il programma, né quando arriveranno nella versione stabile. Per chi vuole semplicemente utilizzare Google Drive senza particolari esigenze di anteprima, la versione stabile dell’app rimane la scelta più immediata.