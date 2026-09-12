Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da YouTube.

Google, infatti, attraverso un post sul forum di supporto ha reso noto di avere avviato l’implementazione di una nuova funzionalità dedicata in particolare alle smart TV.

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YouTube migliora sulle Smart TV

Google ricorda che spesso le Smart TV sono dispositivi domestici condivisi, il che a volte rende difficile mantenere separati i consigli visualizzati dai diversi utenti (basti pensare agli adulti e ai più piccoli).

Ebbene, i nuovi aggiornamenti riuniscono diverse funzionalità di privacy e sicurezza facili da usare, studiate per dare agli utenti la tranquillità necessaria quando condividono l’app di YouTube sulla TV.

E così diventa possibile proteggere i singoli account con un codice di 4 cifre grazie alla funzione blocco account, che consente di mantenere privati i consigli personalizzati, gli abbonamenti e la cronologia delle ricerche.

Ecco i passaggi da seguire per configurarla:

aprire l’app YouTube sulla TV e accedere al proprio account nel menu di navigazione a sinistra selezionare il pulsante Impostazioni direttamente sotto il proprio account seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per attivare il blocco dell’account e per impostare il codice di sicurezza a 4 cifre

Una volta impostato il codice a 4 cifre, sarà possibile sbloccare il proprio account sulla TV anche utilizzando l’app mobile di YouTube (ciò attraverso un’apposita richiesta di sblocco o una notifica push).

Questa nuova funzionalità è in fase di implementazione a livello globale per varie smart TV.