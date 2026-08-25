Nonostante l’enorme successo a livello globale di YouTube, il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questa piattaforma, introducendo nuove funzioni e modifiche grafiche più o meno rilevanti.

Nelle scorse ore è arrivato l’ennesimo esempio di questo lavoro senza sosta: è stata avvistata, infatti, una piccola modifica all’interfaccia, studiata per mostrare agli utenti dell’app per Android quanta parte del video è stata saltata.

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Una comoda novità per l’app di YouTube per Android

La modifica introdotta da Google riguarda la gesture del doppio tocco di YouTube per saltare le parti del video, grazie alla quale è possibile toccare due o più volte sul lato destro o sinistro dello schermo per andare rispettivamente in avanti o indietro nella riproduzione. In alternativa, è anche possibile andare in avanti o indietro tenendo premuta la barra di scorrimento e spostandosi manualmente.

Se fino a questo momento il doppio tocco permetteva di avanzare o tornare indietro senza mostrare di quanto tempo ci si era spostati, in virtù di questa modifica l’applicazione mostra la quantità di tempo saltata.

Nel seguente video una breve dimostrazione della nuova interfaccia:

Al momento questa nuova interfaccia è in fase di implementazione per gli utenti Android con la versione 21.33 dell’applicazione (non è chiaro se ancora nell’ambito di un test) ma non è disponibile a livello globale (probabilmente è necessario un update lato server).

Se desiderate scaricare le varie versioni di YouTube man mano che vengono rilasciate dagli sviluppatori, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: