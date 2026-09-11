Google continuare a puntare sull’AI Mode della propria Ricerca e questa volta sceglie di metterne in mostra le grandi potenzialità mostrando come sia in grado di aiutare chi si sta preparando a correre una gara, dalla stesura del piano di allenamento fino alla scelta delle scarpe giuste.

Peraltro, l’occasione arriva mentre le ricerche legate alla corsa continuano a crescere a ritmi record, fa sapere l’azienda, complice la voglia sempre più diffusa di staccare dagli schermi e tornare a muoversi all’aperto.

Ne avevamo già parlato lo scorso luglio, quando Google aveva esteso AI Mode a esperienze del mondo reale come lo sport e i giochi da tavolo, mostrando anche allora come Canvas potesse essere utilizzato per creare guide personalizzate; oggi l’azienda dedica un approfondimento specifico proprio alla preparazione atletica per una gara.

Ricerche come “run club”, “come scegliere le scarpe da running” e “come allenarsi per una maratona” hanno toccato quest’anno i massimi storici. Correre una gara richiede resistenza fisica e una quantità sorprendente di organizzazione; fortunatamente, secondo Google, le funzioni basate sull’intelligenza artificiale della Ricerca rendono più semplice che mai mettere insieme un piano di gara.

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Piano di allenamento cucito su misura

Che si tratti di un principiante o di un corridore navigato, avere il piano di allenamento giusto resta comunque fondamentale per arrivare al traguardo. AI Mode nella Ricerca aiuta a delineare la strategia e a sviluppare un piano dettagliato: selezionando lo strumento Canvas dal menu con il simbolo più, è possibile chiedere all’IA di costruire un calendario di allenamento, con consigli su cross-training e rafforzamento muscolare, scoprendo anche prospettive nuove da siti e creator sparsi sul web.

Un esempio concreto suggerito da Google stessa è quello di chiedere aiuto per un piano di allenamento sotto le 4 ore e mezza per una maratona specifica, con percorsi diversi da correre nel proprio quartiere, partendo dalla propria situazione attuale di allenamento.

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La playlist giusta per affrontare la corsa

Una volta scelta la gara e definito il piano, arriva il momento di scendere in strada per iniziare ad allenarsi. Come sanno bene molti runner, soprattutto sulle lunghe distanze la resistenza mentale conta quanto quella fisica, e trovare il modo di gestire la noia restando motivati durante una corsa lunga diventa cruciale.

Collegando il proprio account YouTube Music alla Ricerca, è possibile chiedere ad AI Mode di creare una playlist personalizzata per l’allenamento, in modo da restare motivati e ascoltare gli artisti preferiti mentre si cerca di vincere la noia e la fatica delle corse più lunghe.

Trovare l’attrezzatura giusta per continuare a correre

La Ricerca può semplificare notevolmente gli acquisti in preparazione a una gara, permettendo di cercare prodotti che rispettino esigenze specifiche, come scarpe da strada per piedi larghi, giubbotti da idratazione leggeri sotto gli 80 dollari, oppure abbigliamento anti-sfregamento.

Sfruttando lo Shopping Graph di Google, che conta oltre 60 miliardi di schede prodotto, la Ricerca può mostrare consigli su misura, confronti fianco a fianco tra le opzioni disponibili in magazzino e persino la disponibilità nei negozi locali, aiutando a trovare esattamente l’attrezzatura necessaria per affrontare la gara con più sicurezza.

La strategia di Google

Questi tre consigli per la corsa si inseriscono in un percorso che Google sta seguendo ormai da tempo con AI Mode: lo strumento Canvas era già stato ampliato lo scorso novembre per la pianificazione di viaggi, combinando in tempo reale i risultati della Ricerca con i dati di Google Maps e i contenuti provenienti da siti specializzati, e sempre a novembre era arrivata anche la possibilità di prenotare biglietti o appuntamenti chiedendolo semplicemente in linguaggio naturale.

La logica di fondo resta la stessa vista anche per lo sport, l’organizzazione delegata all’intelligenza artificiale, il che, afferma Google, lascia alla persona più tempo per concentrarsi sull’attività vera e propria, che si tratti di allenarsi per una maratona o di pianificare una vacanza.