Vivo sta continuando a fornire anticipazioni sui suoi nuovi smartphone Android in arrivo: in queste ore sono infatti spuntate alcune immagini ufficiali che ritraggono Vivo X500, Vivo X500 Pro e Vivo X500 Pro Max in varie colorazioni. I nuovi flagship sono attesi in Cina tra pochi giorni, ma possiamo già iniziare a scoprirne il design.

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Vivo X500, X500 Pro e X500 Pro Max anticipati da tante immagini ufficiali

Nelle scorse ore Vivo ha annunciato ufficialmente la data di presentazione della serie Vivo X500, mostrando anche un’immagine del nuovo modello di punta, Vivo X500 Pro Max. Mentre aspettiamo il 21 settembre, possiamo dare un’occhiata ai tre smartphone un po’ più da vicino di quanto fatto finora attraverso quanto anticipato direttamente dalla casa cinese su Weibo.

Come possiamo vedere, Vivo X500 sarà proposto in quattro colorazioni, bianco, grigio, rosa e nero. Rispetto ai modelli Pro (che vedremo tra poco), il design è leggermente diverso: troviamo un’isola rettangolare nella parte superiore della scocca, che integra un modulo nero di forma circolare; lo smartphone sembra ispirarsi a modelli come Vivo X90, con modulo circolare spostato sul lato sinistro.

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Quello che non vediamo nei render qui sopra lo possiamo scoprire dalle ulteriori immagini diffuse in queste ore. Qui possiamo apprezzare ancora meglio il rinnovato pannello posteriore, che vede il modulo circolare da un lato, accompagnato dall’altro dal flash LED e da quello che sembra un sensore ausiliario.

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Vivo X500 Pro e X500 Pro Max sono praticamente uguali, anche nelle colorazioni (grigio, bianco, arancione e nero): le uniche differenze estetiche tra di loro riguardano le dimensioni, con un Pro leggermente più piccolo del Pro Max (come intuibile dal nome). In più, quest’ultimo presenta un pulsante aggiuntivo sul lato sinistro, utilizzabile probabilmente per gli scatti fotografici o per avviare rapidamente strumenti, app o funzioni personalizzate. Entrambi ereditano l’effetto dual-tone visto su Vivo X300 Ultra, ma lo “stacco” è stato spostato più in alto, subito al di sotto dell’ambio “oblò” con le fotocamere.

Vivo X500 Pro

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Vivo X500 Pro Max

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Vivo X500, X500 Pro e X500 Pro Max saranno presentati ufficialmente il 21 settembre 2026 in Cina. Insieme a loro arriveranno altre novità, come lo smartwatch Vivo Watch 6 e le cuffie wireless Vivo Buds Clip. Il lancio globale dei nuovi smartphone potrebbe avvenire durante l’autunno, magari nel mese di novembre.

In copertina Vivo X300 Ultra