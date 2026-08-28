Google Messaggi rappresenta la soluzione su cui il colosso di Mountain View anni fa ha deciso di puntare per offrire agli utenti un servizio di messaggistica completo e moderno, capace di competere con quelli della concorrenza e, pertanto, non c’è da stupirsi se il suo team di sviluppatori sia impegnato in un lavoro costante volto al miglioramento dell’esperienza complessiva garantita.

Ebbene, nelle scorse ore l’azienda ha annunciato di avere deciso di offrire agli utenti la possibilità di personalizzare le conversazioni, in modo da poterle adattare al proprio stile con appositi sfondi e temi.

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Come migliora l’app di Google Messaggi

Così come viene spiegato da Google, l’obiettivo è rendere ogni conversazione unica e personalizzata, ciò attraverso la possibilità di scegliere i colori e gli sfondi per le singole chat.

Grazie al nuovo sistema dei temi delle chat, gli utenti potranno personalizzare le bolle dei messaggi (cambiando i colori) e gli sfondi (usando foto o immagini personali oppure quelle selezionate dal colosso statunitense, suddivise in apposite categorie).

Al fine di garantire una maggiore coesione visiva, nel momento in cui si seleziona un nuovo colore di sfondo (o uno dei modelli preimpostati), le bolle dei messaggi si adattano automaticamente, anche se è possibile modificare manualmente la tavolozza dei colori in qualsiasi momento.

Ecco i passaggi da seguire per personalizzare il tema della conversazione:

aprire Google Messaggi e selezionare la chat che si vuole personalizzare toccare il nome del destinatario o del gruppo nella barra in alto oppure toccare il menu a tre puntini nell’angolo in alto a destra selezionare Tema della Chat sceglire i colori e lo sfondo: selezionare un preset di colore dalla tavolozza

nella sezione Sfondi , toccare “ Scegli una foto” da caricare dalla galleria oppure sfogliare le categorie predefinite dopo aver selezionato lo sfondo, toccare Avanti (si visualizzerà una schermata di anteprima) e toccare Applica

Questa novità è in fase di implementazione e dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti.