Samsung Galaxy Tab S11 Ultra rappresenta di fatto il nuovo punto di riferimento nel panorama dei tablet Android di fascia premium. Con un display da 14,6 pollici che lo fa somigliare più a una TV portatile che a un semplice tablet, questo dispositivo si propone come soluzione definitiva per chi cerca il massimo della tecnologia, delle prestazioni, della versatilità e, in alcuni casi, anche come notebook replacement. La casa coreana ha alzato ulteriormente l’asticella con un design ancora più sottile, un software completamente rinnovato (grazie all’aggiornamento One UI 8.0) e un ecosistema di intelligenza artificiale tra i più completi sul mercato. Scopriamo tutto ciò che ha da offrire e gli eventuali difetti all’interno di questa recensione completa.

Video recensione Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Contenuto della confezione

All’interno della confezione troviamo la solita dotazione essenziale. Oltre al tablet stesso, Samsung include la S Pen, elemento fondamentale per sfruttare appieno le potenzialità del dispositivo. La penna viene fornita con il classico tasto funzione che può assumere funzioni secondarie in base all’applicazione aperta. Non sono presenti cover o tastiere, che dovranno essere acquistate separatamente su Amazon sul Samsung Store.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Design e Materiali

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra stupisce immediatamente per le sue dimensioni generose e allo stesso tempo per la sua incredibile sottigliezza. Con i suoi 14,6 pollici di diagonale, il dispositivo misura 208,5 x 326,3 x 5,1 mm, dove spicca lo spessore di soli 5,1 mm – ancora più sottile del predecessore che si fermava a 5,4 mm.

Il peso è stato ridotto a 692 grammi rispetto ai 718 grammi della versione precedente, un miglioramento notevole considerando le dimensioni. Nonostante il peso sia comunque impegnativo, la distribuzione uniforme lo rende gestibile, anche se non è certamente un tablet da utilizzare per lunghe sessioni tenendolo in mano, è infatti pensato per essere appoggiato su un supporto, una scrivania o utilizzato con la cover-tastiera.

La costruzione mantiene standard elevati con certificazione IP68 contro acqua e polvere. Nonostante lo spessore ridottissimo, la resistenza strutturale è sorprendente: anche provando a flettere il tablet, non si percepisce fragilità. La S Pen trova ora alloggiamento sul bordo laterale tramite sistema magnetico, posizione più comoda rispetto al retro del modello precedente dove era facile perderla.

Sul fronte c’è questo ampio pannello Dynamic AMOLED 2X con risoluzione WQXGA+ (2960 x 1848 pixel) e refresh rate a 120 Hz. L’aspect ratio 16:10 rappresenta un buon compromesso tra multimedialità e produttività: più squadrato rispetto al classico 16:9, risulta versatile per navigazione web e documenti office, mentre nei contenuti video le bande nere sopra e sotto sono praticamente invisibili grazie ai neri perfetti dell’OLED. La luminosità massima raggiunge i 1600 nit, valore eccellente che garantisce ottima visibilità anche all’aperto, ulteriormente migliorata dal trattamento antiriflesso presente anche su Galaxy S25 Ultra.

L’esperienza visiva è veramente eccezionale, sia in ambienti chiusi che aperti, e completa quella multimediale grazie a quattro speaker (due per lato) ottimizzati da AKG. La qualità in questo caso è molto buona con volume elevato e buona separazione stereo, anche se sui bassi c’è ancora margine di miglioramento. Per lo sblocco abbiamo sia il riconoscimento del volto (comodo ma non sicurissimo) che il sensore di impronte digitali sotto il display, posizionato sul lato corto per un utilizzo ottimale in modalità orizzontale.

Hardware e caratteristiche tecniche

Il cuore pulsante di Samsung Galaxy Tab S11 Ultra è il MediaTek Dimensity 9400 Plus, confermando la scelta del produttore taiwanese già vista con il 9300 Plus dello scorso anno. Un processore octa-core con architettura big.LITTLE che raggiunge frequenze fino a 3,73 GHz sui core più performanti, 3,3 GHz sui core intermedi e 2,4 GHz su quelli a basso consumo.

Particolarmente importante è il salto generazionale della GPU, passata dalla Immortalis-G720 alla G925 con un incremento prestazionale del 30% – miglioramento sostanziale per gaming e applicazioni graficamente intensive. Le configurazioni di memoria prevedono 12 GB di RAM LPDDR5X abbinati a 256 GB, 512 GB o 1 TB di storage interno UFS 4.0. Presente lo slot per microSD con supporto fino a 2 TB per espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione.

A livello di prestazioni non va mai in sofferenza, l’hardware di cui è dotato gli permette di compiere qualsiasi compito senza battere ciglio, solo occasionalmente sono visibili dei lag o problemi di visualizzazione con alcune app dovuto alla giovinezza delle novità software (che ha introdotto molta più versatilità) che però peggiorano l’esperienza d’uso.

La connettività è completa e all’avanguardia: Wi-Fi 7 (802.11be) con supporto a 2.4GHz, 5GHz e 6GHz, Bluetooth 5.4 e porta USB 3.2 Gen 1 Type-C. Il tablet è disponibile in versione solo Wi-Fi o con connettività 5G. Per la geolocalizzazione abbiamo supporto a GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS. Manca l’NFC, scelta comprensibile su un dispositivo di queste dimensioni.

Il set di sensori include accelerometro, giroscopio, sensore di campo magnetico, sensore Hall e sensore di luminosità. Le prestazioni sono eccellenti in ogni ambito: dal montaggio video al gaming, dall’utilizzo di CAD alle applicazioni professionali. Notevole la gestione termica: nonostante la potenza, il tablet non si scalda praticamente mai grazie all’ampia superficie di dissipazione.

Software

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra debutta con One UI 8 basata su Android 16, rappresentando una vera rivoluzione nell’esperienza software dei tablet Samsung. L’aggiornamento più significativo riguarda l’integrazione tra l’esperienza tablet tradizionale e la modalità DeX, ora quasi fuse in un’unica interfaccia coerente.

La novità principale sono i desktop multipli: nel task manager, scorrendo verso destra, si accede direttamente a un massimo di quattro desktop dove le app si aprono in finestra per default, proprio come su un computer. Ogni applicazione può essere messa a schermo intero, fissata ai lati o ridotta a icona nella taskbar. Il passaggio tra modalità tablet classica e desktop è istantaneo attraverso il menu delle app recenti, mantenendo lo stato di tutte le applicazioni aperte.

Migliorata anche la gestione delle notifiche: facendo swipe dall’alto sulla destra si aprono i collegamenti rapidi, sulla sinistra le notifiche con un design più armonioso e meno invasivo. La personalizzazione raggiunge livelli estremi grazie a Good Lock, compatibile con i tablet e con la maggior parte dei suoi moduli, permettendo modifiche profonde all’interfaccia.

L’intelligenza artificiale è onnipresente con Galaxy AI che include: assistente alla scrittura, interprete in tempo reale, assistente note con trascrizione automatica, assistente web, modifica foto AI con rigenerazione e generazione di immagini, trasformazione da schizzi a immagini complete. Per la variante 5G sono disponibili anche le funzioni AI per le chiamate come registrazione, trascrizione e riepilogo. Presente ovviamente anche Google Gemini con tutte le sue funzionalità.

Un limite dell’AI resta la mancata ottimizzazione specifica per tablet: il compositore permette ancora solo 125 caratteri, decisamente pochi per un dispositivo di queste dimensioni. La home screen supporta disposizioni differenti di icone e widget in base all’orientamento (orizzontale o verticale), anche se i widget stessi non possono essere diversi tra le due modalità.

Come dicevamo il software presenta ancora qualche bug grafico occasionale con le finestre dei desktop che a volte appaiono trasparenti o si aprono in modo anomalo, ma nulla di grave e sicuramente risolvibile con futuri aggiornamenti. Samsung promette 7 anni di aggiornamenti Android e patch di sicurezza, un supporto eccezionale nel panorama Android.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy Tab S11 Ultra comprende una fotocamera principale da 13 megapixel con autofocus e flash LED, accompagnata da un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel. Frontalmente troviamo una singola fotocamera da 12 megapixel per selfie e videochiamate. Rispetto al Tab S10 Ultra perdiamo la seconda fotocamera frontale ultra-wide, ma non rappresenta una grave mancanza.

La qualità fotografica è più che buona per un tablet, con scatti nitidi e ben bilanciati in condizioni di buona illuminazione. L’ultra-grandangolare ha una risoluzione limitata ma svolge il suo compito quando serve inquadrare scene più ampie. I video possono essere registrati fino alla risoluzione 4K a 30 fps.

Va precisato che su un dispositivo di queste dimensioni le fotocamere vengono utilizzate principalmente per videochiamate e scansione documenti, ambiti dove la qualità si dimostra più che adeguata. Per le videoconferenze in particolare, la fotocamera frontale offre un’immagine nitida e ben esposta, mentre per la digitalizzazione di documenti la camera principale garantisce risultati professionali.

Batteria e autonomia

Samsung ha equipaggiato Galaxy Tab S11 Ultra con una batteria da 11.600 mAh, leggermente superiore agli 11.200 mAh del modello precedente. L’autonomia è eccellente: con un utilizzo casual da divano (2-3 ore al giorno) il tablet copre tranquillamente una settimana, mentre per uso professionale intensivo garantisce l’intera giornata lavorativa senza problemi.

La ricarica avviene a 45W via cavo, non rapidissima ma adeguata alle dimensioni della batteria. Il tempo di ricarica completa si aggira intorno alle 2 ore. Samsung dichiara fino a 23 ore di riproduzione video wireless e una durata minima della batteria di 1200 cicli di ricarica, garantendo longevità nel tempo.

La gestione energetica del MediaTek Dimensity 9400+ contribuisce all’ottima autonomia, bilanciando prestazioni e consumi in modo intelligente. Anche sessioni intensive di gaming o produttività non intaccano eccessivamente la durata della batteria.

Conclusioni

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra si conferma il tablet Android più completo, potente e versatile sul mercato. Il prezzo di 1339€ per la versione Wi-Fi (1489€ per quella 5G) lo posiziona nella fascia ultra-premium, in linea con i precedenti modelli e con la concorrenza diretta degli iPad Pro. Disponibile all’acquisto su Amazon, a volte in offerta, in entrambe le versioni.

I principali pregi includono: display OLED eccezionale con trattamento antiriflesso, design incredibilmente sottile e leggero per le dimensioni, prestazioni al vertice della categoria, software One UI 8 rivoluzionario con desktop multipli, ecosistema AI completo, supporto software garantito per 7 anni, ottima autonomia e certificazione IP68.

I difetti sono ben pochi: prezzo molto elevato, qualche bug software nei desktop (risolvibile con aggiornamenti), AI non completamente ottimizzata per tablet, audio migliorabile sui bassi e fotocamere adeguate ma non eccezionali, insomma, senza voler sminuire, compromessi dall’impatto molto relativo.

La vera riflessione riguarda quale modello acquistare: con 5-7 anni di aggiornamenti garantiti e One UI 8 in arrivo anche sui modelli precedenti, potrebbe convenire optare per un Tab S10 Ultra (vedi qui i migliori prezzi su Amazon) o addirittura S9 Ultra (vedi qui i migliori prezzi su Amazon) se si trovano a prezzo ridotto, considerando che le differenze hardware sono minime. Il passaggio da Tab S10 Ultra a Tab S11 Ultra non è consigliabile, mentre chi arriva da modelli più vecchi o da altri brand troverà un dispositivo incredibile.

Per chi cerca un tablet che possa sostituire un laptop in molti scenari, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra rappresenta la scelta migliore nel mondo Android ma il nostro consiglio è di verificare in anticipo se le vostre attività lavorative siano replicabili su un Tablet con Android che comunque mantiene alcuni limiti rispetto ad un sistema operativo PC. Per altri potrebbe essere eccessivo, ma rimane il punto di riferimento assoluto per completezza e versatilità.

Pro: Display OLED da 14,6'' con antiriflesso eccezionale;



Design ultrasottile (5,1mm) ma resistente certificazione IP68;



Software One UI 8 rivoluzionario con desktop multipli;



7 anni di aggiornamenti garantiti. Contro: Prezzo molto elevato;



Qualche bug software occasionale da sistemare.

Voto finale: 9.0