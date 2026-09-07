Sono ormai passati quattro mesi dall’arrivo della versione 4.0 di Snapseed, l’app per l’editing fotografico che non veniva “toccata” da anni e che è stata completamente rinnovata rispetto alla precedente versione per implementare nuove funzionalità e donarle un look decisamente più attuale.

Da allora, Google ha rilasciato parecchi aggiornamenti minori per quest’app, al fine di sistemare i bug e aggiungere svariate novità e modifiche: l’ultimo aggiornamento, in rollout dallo scorso weekend, porta sull’app nuovi strumenti, una nuova animazione di caricamento e una barra di ricerca degli strumenti, oltre a nascondere interessanti novità in lavorazione per la scheda Effetti dell’editor. Scopriamo tutti i dettagli.

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Snapseed accoglie un paio di novità e ne attende altre

Lo scorso weekend, Google ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per l’app Snapseed che passa dalla versione 4.1.5 alla nuova versione 4.1.6 che dona a tutti gli utenti alcune novità importanti.

Parallelamente, la nuova versione dell’app nasconde alcune novità in fase di lavorazione che sono state scovate dall’attivissimo insider AssembleDebug (via Android Authority).

Arrivano nuovi strumenti tra cui “Grado di colore”

La prima novità è data dall’introduzione di nuovi strumenti per la modifica delle foto all’interno dell’Editor dell’app. Tra questi, il più interessante è Grado di colore, uno degli strumenti della categoria “Perfeziona”.

Questo strumento consente agli utenti di modificare le tonalità e i colori di una foto per ottenere uno stile artistico specifico. Per modificare questi aspetti, gli utenti possono agire su quattro “ruote” (Globale, Ombre, Mezzitoni e In evidenza) e regolare parametri quali Tonalità, Saturazione, Luminanza, Sfumatura e Intervallo.

Cambia l’animazione di caricamento degli strumenti

Un’altra novità dell’aggiornamento, confermata direttamente dal team di Snapseed su Reddit, è la nuova animazione che compare durante il caricamento degli strumenti più pesanti.

In precedenza, l’animazione era data da una sovrapposizione con due occhi che si guardavano intorno. Adesso abbiamo un’animazione “a ventaglio” di foglie (mostrata nel seguente fermo immagine).

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto commenti come: “Perché il mio editor di foto mi sta osservando?”; “Sembra un episodio di Black Mirror”; e “Il rapido battito di ciglia fa sembrare che l’app stia andando nel panico di fronte al mio selfie”. Bene, vi abbiamo ascoltato. Negli ultimi due mesi abbiamo gradualmente eliminato gli occhi finti e, con l’ultimo aggiornamento, gli occhi finti sono ufficialmente andati in pensione. Al loro posto, diamo il bentornato al nostro ventaglio di foglie. Non vi osserva. Non giudica le vostre scelte per la vignetta. Gira semplicemente con calma mentre il vostro capolavoro viene esportato. Che le tue modifiche siano tranquille e inosservate. 🍃

In arrivo una barra di ricerca per trovare lo strumento giusto

Con l’aumentare del numero di strumenti disponibili su Snapseed, trovare al volo lo strumento adatto o desiderato può diventare sempre più complesso. Per risolvere questo problema, Google sta preparando una novità.

Prossimamente (anche se per alcuni utenti il rollout sembra essere già iniziato), accanto a “Tutti” nel pannello degli strumenti, verrà aggiunta un’icona a forma di lente d’ingrandimento che aprirà una barra di ricerca per gli strumenti.

La sezione “Effetti” potrebbe essere profondamente rinnovata

L’ultima novità “nascosta” nella versione 4.1.6 di Snapseed è piuttosto importante perché, una volta implementata, andrà a rinnovare profondamente la scheda Effetti dell’editor.

Attualmente, la scheda Effetti include al suo interno le sotto-sezioni “Salvati” e “In primo piano”. In futuro, la scheda Effetti dovrebbe proporre le schede I miei look (accesso immediato agli effetti esistenti), Scopri (dovrebbe corrispondere alla sezione “In primo piano”) e Importati.

Quest’ultima è la vera novità e includerà tutti gli effetti che l’utente ha importato in precedenza tramite link o tramite codice QR. Non è ancora chiaro se e quando la scheda Effetti verrà rinnovata ma, a detta dell’insider, la nuova versione sembra già funzionare a dovere.

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Come scaricare o aggiornare l’app di Snapseed

L’app Snapseed per dispositivi Android può essere scaricata o aggiornata gratuitamente tramite il Google Play Store: per farlo basterà effettuare un tap sul badge sottostante e selezionare “Installa” o “Aggiorna”, a seconda che dobbiate installarla per la prima volta o aggiornarla.