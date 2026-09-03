Try Galaxy è la piattaforma studiata da Samsung per consentire agli utenti di provare alcune delle principali caratteristiche dei suoi nuovi prodotti e nelle scorse ore l’azienda ha annunciato di averla aggiornata con alcune interessanti novità.

Alla fine di luglio, infatti, il colosso coreano ha presentato i Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra e l’aggiornamento di Try Galaxy permetterà di farsi un’idea delle loro potenzialità a chi è curioso di scoprire quali novità introducono.

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Le novità di Samsung Try Galaxy

Ricordiamo che Try Galaxy è la soluzione escogitata dal team di Samsung per permettere agli utenti di sperimentare in prima persona ciò che rende unica l’esperienza Galaxy, soffermandosi in particolare sulle possibilità di personalizzazione di One UI, sulle funzionalità del pacchetto Galaxy AI e sulle varie chicche software per la creatività, la produttività e l’intrattenimento.

L’aggiornamento appena annunciato introduce contenuti interattivi, simulazioni dinamiche e showcase immersivi dedicati alla nuova Esperienza Fold, così da fornire una dimostrazione pratica di come uno smartphone pieghevole sia in grado di adattarsi a esigenze diverse durante la giornata, sfruttando le peculiarità di questo speciale form factor.

Tra le novità che gli utenti troveranno in Try Galaxy vi sono ad esempio My FanCam (funzione che permette di seguire automaticamente il soggetto durante la riproduzione di un video) e Assistente Foto (consente l’editing delle immagini attraverso strumenti intelligenti). Il team di Samsung ha anche riservato spazio ad altre funzionalità, come Produttività affiancata, Visione immersiva, Stabilizzatore video e Privacy Display.

Non mancano, infine, nuove esperienze dedicate ai dispositivi wearable più recenti, come i Samsung Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2.

Potete visitare la piattaforma Try Galaxy seguendo questo link dallo smartphone.