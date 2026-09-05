Negli ultimi anni sempre più persone si sono avvicinate al settore degli smartphone pieghevoli e tra le aziende che già da tempo hanno deciso di puntare su questo genere di form factor troviamo anhe Motorola, che a breve potrebbe espandere i propri orizzonti.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il popolare produttore starebbe lavorando ad un nuovo modello di smartphone pieghevole con form factor “wide”, ossia una soluzione con cui andrebbe a competere direttamente con Samsung Galaxy Z Fold8 e iPhone Ultra.

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Cosa sappiamo del nuovo smartphone pieghevole di Motorola

Nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate alcune immagini che ci permettono di farci un’idea di quello che potrebbe essere il design dello smartphone a cui sta lavorando Motorola, che avrebbe deciso di puntare su una soluzione che ricorda Xiaomi 18 Fold, con un modulo fotografico posteriore posizionato all’interno di una barra orizzontale nella parte alta della scocca (ciò dovrebbe evitare problemi di stabilità quando il device è appoggiato).

Sono tre i fori visibili nel modulo fotografico ma è probabile che soltando due di essi siano dedicati ad un sensore imaging mentre il terzo potrebbe essere per il flash LED.

Inoltre, sembra esserci un foro per la fotocamera sul display interno nell’angolo in alto a destra mentre sullo schermo esterno il foro per la fotocamera è al centro in alto.

Uno di questi schizzi contiene anche dei suggerimenti su alcune scelte che avrebbe fatto Motorola dal punto di vista stilistico, come la presenza di un display senza pieghe, un profilo studiato per rendere più semplice l’apertura, vetro 3D e una decorazione metallica per la fotocamera principale.

Al momento non si sa quale potrebbe essere il nome di tale device ma, stando alla fonte che ha fornito le immagini, il suo lancio sarebbe in programma nei prossimi mesi. Staremo a vedere.