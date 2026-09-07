realme sembra essere pronta a portare sul mercato una nuova edizione speciale del suo smartphone di fascia medio-alta, questa volta strizzando l’occhio agli appassionati di uno dei franchise cinematografici più conosciuti e amati di sempre. L’azienda ha infatti pubblicato su Flipkart un teaser che lascia pochi dubbi sul tema del prossimo dispositivo, mentre un’immagine trapelata nelle ultime ore potrebbe averne anticipato il design.

Il protagonista dovrebbe essere il realme 16 Pro Harry Potter Edition, anche se è importante sottolineare che, almeno per il momento, realme non ha ancora confermato ufficialmente né il nome commerciale dello smartphone né tutte le caratteristiche dell’edizione speciale. Il teaser e il rendering emerso online, tuttavia, delineano un dispositivo decisamente diverso da una semplice variante cromatica.

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realme prepara uno smartphone dedicato a Harry Potter

Il primo indizio arriva direttamente da realme, che ha pubblicato su Flipkart un’immagine accompagnata dalla frase “Let The Magic Begin” e dal messaggio “Coming Soon“. Nel teaser compaiono tre valigie marroni dall’aspetto vintage, sistemate su un carrello portabagagli davanti a un edificio con pareti in mattoni.

Si tratta di elementi che richiamano immediatamente l’universo di Harry Potter e, in particolare, l’atmosfera della saga cinematografica. Anche se l’azienda non ha ancora svelato ufficialmente il prodotto, l’ambientazione e i dettagli utilizzati nel teaser sembrano indicare chiaramente l’arrivo di una collaborazione con il franchise.

A rendere l’ipotesi ancora più concreta ci ha pensato un rendering non ufficiale condiviso online dall’informatore Sudhanshu Ambhore, successivamente rimosso, che mostra quello che potrebbe essere proprio il realme 16 Pro in versione Harry Potter Edition.

L’immagine mostra uno smartphone con una scocca posteriore marrone scuro caratterizzata da una finitura che ricorda la pelle e da una particolare texture a rombi; i bordi sono invece color oro, mentre al centro della parte posteriore trova spazio un vistoso stemma di Hogwarts con finitura metallica.

Lo stemma riporta i simboli delle quattro case della scuola di magia e il celebre motto latino “Draco Dormiens Nunquam Titillandus“. Poco più in basso compare il logo di Harry Potter, mentre il modulo fotografico mantiene una forma quadrata con finitura dorata.

Anche la parte anteriore dello smartphone dovrebbe rimanere sostanzialmente invariata, con un display caratterizzato da un foro per la fotocamera frontale. Il risultato, almeno secondo il rendering trapelato, sarebbe quindi uno smartphone pensato soprattutto per distinguersi dal modello standard attraverso una personalizzazione estetica molto più marcata.

Ecco cosa potrebbe offrire realme 16 Pro Harry Potter Edition

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, non ci sono al momento indicazioni che suggeriscano modifiche sostanziali rispetto al realme 16 Pro standard; il modello potrebbe quindi mantenere gran parte dell’hardware già conosciuto, con l’edizione speciale che punterebbe soprattutto sull’estetica e sugli elementi dedicati alla saga di Harry Potter.

Il realme 16 Pro dispone di un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.272 x 2.772 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Sotto la scocca trova spazio il MediaTek Dimensity 7300 Max, mentre l’alimentazione è affidata a una batteria da ben 7.000 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 80 W.

Il comparto fotografico comprende invece una fotocamera principale da 200 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, affiancata da una ultra-grandangolare da 8 MP; per i selfie è prevista una fotocamera anteriore da 50 MP.

Anche la configurazione di memoria potrebbe rimanere quella già presente nella gamma standard, ossia 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (si tratta di una combinazione già disponibile per il realme 16 Pro in India).

Prezzo e disponibilità della nuova versione

Uno degli aspetti ancora completamente da chiarire riguarda il prezzo, realme sembra aver confermato attraverso il teaser che il nuovo prodotto arriverà sul mercato indicano, ma non ha ancora comunicato una data di lancio né il prezzo della versione dedicata a Harry Potter.

Il realme 16 Pro nella configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna era stato lanciato in India a 36.999 rupie, mentre i prezzi della gamma sono successivamente aumentati e attualmente partono da circa 44.999 rupie, arrivando fino a 49.999 rupie per le varianti più costose, a seconda del modello e delle offerte disponibili.

È quindi possibile che la Harry Potter Edition venga proposta a un prezzo superiore rispetto alla versione standard, soprattutto considerando la personalizzazione estetica e il possibile posizionamento come edizione speciale; in questo caso, il suo principale punto di forza non sarebbe necessariamente il rapporto tra caratteristiche tecniche e prezzo, quanto piuttosto l’interesse per i collezionisti e per gli appassionati della saga.

Del resto, non sarebbe la prima volta che un produttore di smartphone decide di collaborare con il franchise di Harry Potter. Per il momento dunque, realme 16 Pro Harry Potter Edition rimane un prodotto non ancora ufficialmente presentato, ma il teaser pubblicato da realme e il rendering trapelato sembrano indicare che l’attesa potrebbe essere ormai vicina alla conclusione.

Se il design mostrato dal leak dovesse essere confermato, ci troveremmo davanti a una delle versioni speciali più caratterizzate realizzate dall’azienda, con Hogwarts, i colori della saga e una serie di dettagli pensati per trasformare uno smartphone già esistente in un vero oggetto da collezione.