A circa un paio d’anni dal lancio del primo modello e a un anno dal lancio della seconda iterazione, Huawei ha presentato sul mercato di casa la terza iterazione del proprio pieghevole a doppia piega, chiamato HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design.

Mentre il modello “XTs” si configurava come una sorta di “evoluzione” (ma non rivoluzione) del modello che ha inaugurato questo particolare segmento di pieghevoli, che a fine 2025 ha accolto Samsung nella mischia, il nuovo modello (super costoso) cambia radicalmente alcuni concetti rispetto all’approccio originale con, ad esempio, l’aggiunta di un display esterno “dedicato” e le pieghe che adesso vanno “verso l’interno”. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design è ufficiale

Come anticipato in apertura, Huawei ha da poche ore presentato ufficialmente il nuovo smartphone pieghevole a doppia piega ultra-premium HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design sul mercato di casa.

Il nuovo arrivato migliora il predecessore Mate XTs su tutta la linea, cambiando approccio per quanto concerne il meccanismo di piega, introducendo un nuovo chip, la funzione privacy display a livello hardware e tante altre novità, come il sistema operativo HarmonyOS 7.

Qualità costruttiva, display e fotocamere

HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design utilizza un sistema a doppia cerniera attorno al corpo centrale del dispositivo, quello che rappresenta la zona posteriore dove è presente il comparto fotografico principale. Lo spessore da chiuso è pari a 12,3 mm, mentre scendiamo ad appena 3,5 mm (per le due parti laterali) con lo smartphone aperto.

Il fattore di forma resta simile a quello del modello di precedente generazione, consentendo agli utenti di utilizzare configurazioni flessibili a schermo singolo, a schermo doppio o a schermo triplo, dato che i singoli pannelli possono essere piegati a piacere dall’utente.

Dal punto di vista della qualità costruttiva, abbiamo un rinforzo strutturale per la parte con il display esterno che garantisce una resistenza alle cadute superiore di 30 volte e una resistenza ai graffi superiore di 16 volte. Lo schermo interno (multistrato) è resistente agli urti mentre, in generale, lo smartphone gode delle certificazioni IP58 e IP59.

Esternamente abbiamo un display LTPO OLED “convenzionale” da 6,5 pollici con risoluzione 1.140 x 2.442 pixel, refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 1.440 Hz e luminosità di picco a 6.500 nit. Internamente abbiamo un display LTPO OLED da 10,2 pollici con fattore di forma 12,8:9, risoluzione 2.232 x 3.184 pixel, refresh rate a 90 Hz e PWM Dimming a 1.440 Hz.

Il display interno può opzionalmente essere arricchito della funzionalità privacy display con tecnologia proprietaria Lingdun, una mascheratura a doppio pixel che fa passare la luce solo frontalmente, bloccando il passaggio della luce (e quindi la visibilità) ad angolazioni oblique.

Le due fotocamere frontali sono da 8 megapixel mentre, al posteriore, troviamo un comparto fotografico triplo, collocato all’interno di un oblò ottagonale arricchito da finiture a contrasto con le scocche (riprendono la colorazione delle cerniere). Il comparto è così composto:

Sensore principale RYYB LOFIC da 1/1,28 pollici con risoluzione 50 MP , apertura variabile da f/1.49 a f/4.0 e gamma dinamica da 18 EV .

da con risoluzione , apertura variabile da a e gamma dinamica da . Sensore ultra-grandangolare RYYB da 40 megapixel

da Teleobiettivo periscopico con sensore RYYB da 50 megapixel con apertura f/2.2, OIS, funzionalità tele-macro e zoom ottico 3,5x.

A far compagnia ai tre sensori “reali” troviamo un sensore per la calibrazione dei colori (Red Maple di terza generazione) che migliora del 95% la fedeltà cromatica rispetto alla generazione precedente. Sul fronte delle funzionalità software, invece, lo smartphone include funzioni IA per i suggerimenti di scatto, una modalità di scatto “da calendario” e le anteprime in tempo reale.

Si alza l’asticella sul fronte dell’hardware

HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design ruota attorno al nuovo Kirin 9050 Pro, un SoC che vanta miglioramenti complessivi nell’ordine del 42% sul fronte della CPU rispetto al processore presente nei modelli precedenti (Kirin 9020 e Kirin 9010).

La GPU vanta supporto a funzioni come ray tracing in tempo reale (può elaborare 50 milioni di linee, aumentando le prestazioni sul fronte del rendering del 142%). A supporto delle funzioni IA troviamo una NPU in grado di alimentare un modelli MoE da 30 miliardi di parametri (con 2 miliardi di parametri attivi).

Andando oltre, troviamo un comparto connettività super completo con 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, trasmettitore a infrarossi, NFC, GPS a doppia banda e USB-C con uscita video. A queste funzioni si aggiungono le chiamate satellitari, la crittografia post-quantistica e la doppia protezione hardware a livello di chip.

Lo smartphone integra poi 16 GB di memoria RAM, fino a 1 TB di spazio di archiviazione (saliamo addirittura a 2 TB in un’edizione speciale) e un sistema di raffreddamento con camera di vapore a doppio asse (in grafene e materiali di interfaccia termica multicanale) che riesce a ridurre la temperatura di 2,5 gradi durante le sessioni di gioco.

HarmonyOS 7 e funzionalità software

HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design debutta sul mercato con a bordo HarmonyOS 7, la versione appena annunciata del sistema operativo proprietario di Huawei che è ricchissima di novità.

La settima iterazione del sistema operativo rispecchia la volontà del colosso cinese di rendere HarmonyOS un sistema operativo sempre più capace di comprendere il contesto e di eseguire automaticamente determinate operazioni. Il connubio tra IA e funzioni software è sempre più spinto.

Per il resto, abbiamo miglioramenti a prestazioni ed autonomia grazie al nuovo Ark Engine, che orchestra al meglio tutto ciò che succede dietro le quinte, oltre a miglioramenti in ambito gaming e per quanto concerne privacy e sicurezza.

Trattandosi di un pieghevole molto particolare, l’interfaccia utente è ottimizzata per la produttività e il multitasking: abbiamo ad esempio la possibilità di affiancare tre app, di visualizzare grafici a schermo diviso in un ambiente di livello desktop e tante altre novità.

Segnaliamo poi che HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design integra una funzione di analisi dell’ECG con certificazione da dispositivo medito di classe II dalla National Medical Products Administration cinese.

Specifiche tecniche di HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design.

Dimensioni (da chiuso): 157,2 x 77 x 12,3 mm

x x Dimensioni (da aperto): 157,2 x 219,2 x 3,5 o 4,0 mm

x x o Peso: 299 grammi

Display (esterno): LTPO OLED da 6,5″ (1.140 x 2.442 pixel), 120 Hz

da (1.140 x 2.442 pixel), Display (interno): Tri-foldable LTPO OLED da 10,2″ (2.232 x 3.184 pixel), 90 Hz , privacy display (opzionale)

da (2.232 x 3.184 pixel), , (opzionale) SoC: HiSilicon Kirin 9050 Pro

Memorie: 16 GB (RAM) + 256/512 GB o 1/2 TB (archiviazione)

(RAM) + o (archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP principale + 40 MP ultra-wide + 50 MP teleobiettivo periscopico per lo zoom 3,5x)

(50 MP principale + 40 MP ultra-wide + 50 MP teleobiettivo periscopico per lo zoom 3,5x) Fotocamera frontale: 8 MP (su entrambi i display)

(su entrambi i display) Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0 , IR , NFC , GPS (dual-band), USB-C (USB 3.1)

, , , , , (dual-band), (USB 3.1) Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: Si/C Li-Ion da 5.600 mAh, ricarica cablata a 66 W , ricarica wireless a 50 W

da mAh, ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: HarmonyOS 7.0

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

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Immagini di HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design

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Disponibilità e prezzi di HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design

Il nuovo HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design è già acquistabile in Cina in tre diverse colorazioni (Jin Purple, Dark Black, Pure White) e in cinque differenti varianti, proposte ai seguenti prezzi sul mercato cinese:

Versione 16+256 GB al prezzo di 19.999 yuan (circa 2.566 euro)

al prezzo di (circa 2.566 euro) Versione 16+512 GB al prezzo di 21.999 yuan (circa 2.822 euro)

al prezzo di (circa 2.822 euro) Versione 16 GB + 1 TB al prezzo di 23.999 yuan (circa 3.079 euro)

al prezzo di (circa 3.079 euro) Versione 16 GB + 1 TB con privacy display al prezzo di 24.999 yuan (circa 3.207 euro)

con al prezzo di (circa 3.207 euro) Special Edition con 16 GB + 2 TB e pennino al prezzo di 29,999 yuan (circa 3.849 euro)

Considerando che i primi due esponenti di questa serie di pieghevoli a doppia piega targati Huawei non sono mai arrivati in Italia e il prezzo proibitivo già sul mercato cinese, sono davvero minime le possibilità di vedere questo smartphone dalle nostre parti per vie ufficiali.