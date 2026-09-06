Debuttato in Italia lo scorso 7 agosto, Samsung Galaxy Watch9 da 40mm in colorazione Graphite ha già visto scendere il proprio prezzo di listino in modo piuttosto marcato nelle ultime settimane. Il modello Bluetooth, quello senza necessità di eSIM, tocca ora una cifra mai vista dal suo debutto sul mercato italiano. Un’occasione che merita attenzione per chi segue da tempo l’uscita di questo smartwatch di fascia media firmato Samsung. Vediamo come cambia la convenienza rispetto al prezzo di partenza e quali sono le caratteristiche che lo rendono un acquisto sensato in questo momento.

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Samsung Galaxy Watch9: processore e display da fascia alta

Il cuore pulsante di questo smartwatch è il nuovo processore Qualcomm SW6100, un Penta-Core a 3nm che Samsung descrive come parte della piattaforma Snapdragon Wear Elite. Si tratta di un salto generazionale rispetto al Watch8, capace di garantire avvii più rapidi delle app e un’interazione più fluida con l’interfaccia One UI 9 Watch, basata su Wear OS 7. La dotazione di memoria si attesta su 2GB di RAM e 32GB di storage, sufficiente per gestire senza intoppi le funzioni quotidiane e le app di terze parti.

Il display Super AMOLED da 1,34 pollici con risoluzione 438×438 pixel raggiunge una luminosità di picco di 3.000 nit, un valore che permette una lettura chiara anche sotto il sole diretto, storicamente uno dei punti deboli degli smartwatch. A proteggerlo c’è un vetro in cristallo di zaffiro, materiale ben più resistente ai graffi rispetto al Gorilla Glass tradizionale.

Sul fronte della resistenza fisica, la cassa in Armor Aluminum da soli 8,6mm di spessore vanta certificazione IP68, impermeabilità 5 ATM e standard militare MIL-STD-810H, garanzie non scontate per un dispositivo così sottile e leggero (31,5 grammi).

Il comparto sensoristico include il sensore BioActive per ECG, SpO2 e analisi della composizione corporea, affiancato dalla nuova funzione carico cardiaco giornaliero, pensata per stimare i tempi di recupero personalizzati in base allo sforzo accumulato durante la giornata. La batteria da 390 mAh, in crescita rispetto ai 325 mAh del Watch8, promette un’autonomia più solida con ricarica wireless rapida.

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Sconto e prezzo: quanto si risparmia su Galaxy Watch9

Il prezzo di listino per questo modello specifico, 40mm Bluetooth Graphite, era fissato a 409€. Su Amazon la cifra attuale scende a 335€, con uno sconto del 18% che porta il risparmio a 74€ rispetto al prezzo di partenza. Si tratta del minimo storico registrato dal lancio del prodotto, avvenuto solo poche settimane fa.

Va detto che, trattandosi di un dispositivo recente, non esiste ancora uno storico prezzi pluriennale su cui basarsi: le oscillazioni potrebbero continuare nelle prossime settimane, ma al momento la cifra proposta rappresenta un buon punto di ingresso per chi cerca uno smartwatch Samsung senza spendere cifre da top di gamma. L’offerta riguarda la colorazione Graphite ed è disponibile direttamente su Amazon.it.

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