I più attenti di voi ricorderanno che lo scorso giugno era emerso che Sky Italia aveva ottenuto dal Ministero la licenza per diventare un vero operatore virtuale di telefonia mobile; un processo complesso di cui oggi arrivano i primi segnali concreti della sua finalizzazione, con la rete di vendita dell’azienda già al lavoro sui preparativi necessari per farsi trovare pronti al momento del debutto di Sky come vero operatore virtuale. Scendiamo nei dettagli.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

La licenza ESP e cosa cambia rispetto a oggi

Sky Italia S.r.l. lo scorso 10 febbraio 2026 aveva ottenuto dal Ministero l’autorizzazione generale per diventare Fornitore Avanzato di Servizi mobili e personali, la sigla ESP sta per Enhanced Service Provider, ricevendo così la licenza per operare come virtuale di quel tipo specifico.

Con questa autorizzazione, Sky non avrà un proprio seriale ICCID per le SIM né un prefisso dedicato, ma continuerà a utilizzare quelli messi a disposizione dal proprio fornitore di rete.

L’amministratore delegato di Sky Italia aveva già anticipato che, anche da MVNO, Sky Mobile continuerà a utilizzare la rete mobile di Fastweb + Vodafone, ovvero la rete ex Vodafone Italia; Duilio aveva inoltre specificato che, diventando un vero operatore virtuale di tipo ESP, l’azienda avrà maggiore libertà nella proposizione delle offerte mobile, mentre attualmente, in qualità di semplice distributore, deve proporre esattamente le stesse tariffe di Fastweb Mobile.

Sky Italia avrebbe avviato in questi giorni i primi preparativi rivolti alla propria rete di vendita in vista del nuovo assetto di Sky Mobile; i rivenditori stanno ricevendo le prime indicazioni operative e contrattuali necessarie per prepararsi al lancio delle SIM ESP, con ulteriori comunicazioni attese progressivamente nelle prossime settimane. Tra i primi passaggi previsti c’è anche l’accettazione di un nuovo accordo integrativo dedicato a Sky Mobile, il quale sarebbe necessario per abilitare i rivenditori interessati alla vendita dei servizi dell’operatore come MVNO ESP.

A questo si aggiunge la preparazione delle procedure per l’approvvigionamento e la gestione delle nuove SIM ESP: per la rete di vendita è stato predisposto un nuovo sistema dedicato alla gestione dello stock, attraverso cui sarà possibile creare e gestire gli ordini di SIM fisiche ed eSIM, oltre a monitorarne la disponibilità, con la possibilità di gestire anche le ricariche.

Come già avviene attualmente con la distribuzione dei contratti Fastweb, Sky continuerà quindi a proporre sia SIM fisiche sia eSIM anche nella nuova veste di MVNO ESP. L’avvio di questi preparativi lascia ipotizzare che il lancio delle SIM MVNO ESP possa avvenire già nelle prossime settimane, comunque entro la fine del 2026, come già previsto in precedenza.

Da distributore Fastweb a operatore MVNO

Sky Italia è già attiva nella telefonia mobile dal 29 febbraio 2024 con il brand Sky Mobile powered by Fastweb, che attualmente offre un servizio in modalità white label, ovvero un rebranding delle SIM Fastweb distribuite da Sky. Queste sono a tutti gli effetti SIM Fastweb vendute con il marchio Sky Mobile, che una volta attivate rendono l’utente cliente Fastweb, non Sky, per la telefonia mobile; il portafoglio offerte di Sky Mobile ha infatti sempre seguito i cambiamenti di quello Fastweb, compreso il passaggio alla rete mobile ex Vodafone Italia, confermando la natura puramente distributiva del brand fino a oggi.

Finora, quindi, Sky Italia non era mai entrata direttamente nel mercato come operatore virtuale, non avendo alcuna licenza da MVNO rilasciata dal Ministero: l’azienda si è finora affidata al partner tecnologico Fastweb, dal 2025 parte di Fastweb + Vodafone, la nuova realtà di Swisscom in Italia dopo l’acquisizione di Vodafone Italia, che offre il servizio di telefonia mobile tramite un accordo di distribuzione, motivo per cui il brand si chiama ancora oggi Sky Mobile powered by Fastweb.

Già a inizio novembre 2025, però, Duilio aveva preannunciato che nel 2026 Sky Mobile sarebbe diventato un operatore virtuale a tutti gli effetti, entrando direttamente nel mercato della telefonia mobile con una propria base clienti.

Nel frattempo, da alcuni mesi, all’interno delle liste degli operatori di provenienza per la portabilità è già comparsa in alcuni casi la voce dedicata a Sky Mobile, separata da quella di Fastweb: per le attuali SIM Sky Mobile powered by Fastweb, chi vuole cambiare operatore deve ancora selezionare la voce Fastweb, mentre con le nuove SIM MVNO ESP i clienti dovranno selezionare direttamente la voce Sky Mobile, trattandosi finalmente di un operatore indipendente.