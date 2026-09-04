Motorola ha ripensato la fascia medio-alta puntando tutto su un dettaglio che raramente si vede in questo segmento: 5,99 mm di spessore. Edge 70 PANTONE Bronze Green arriva a un prezzo che segna il minimo storico per questo modello, con un calo deciso rispetto alle quotazioni precedenti. Chi cerca un design ultrasottile senza rinunciare a batteria capiente, fotocamere da 50MP e un display da record di luminosità, troverà in questa configurazione 8/256GB un’occasione difficile da ignorare. Vediamo nel dettaglio cosa offre e quanto si risparmia.

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Motorola edge 70, il sottile che non rinuncia alla potenza

Il tratto distintivo di Motorola Edge 70 è proprio lo spessore: appena 5,99 mm per 159 grammi di peso, un risultato ottenuto grazie a una scocca in alluminio aeronautico e a un vetro frontale Gorilla Glass 7i. La finitura posteriore in silicone ispirata al nylon, nella colorazione PANTONE Bronze Green, aggiunge un tocco distintivo che si affianca alla certificazione IP68/IP69 e alla resistenza di livello militare MIL-STD 810H.

Il display è uno dei punti di forza assoluti: pannello pOLED da 6,67″ Super HD (2712 × 1220), 120 Hz, luminosità di picco fino a 4500 nit, 10 bit, DCI-P3 100% e certificazione Pantone Validated. A muovere il tutto c’è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 a 4nm, abbinato in questa variante a 8GB di RAM e 256GB di storage UFS 3.1, per un punteggio AnTuTu che supera il milione di punti.

Il comparto fotografico punta su una tripla fotocamera con sensori da 50MP, ultra-grandangolare a 120° e selfie camera altrettanto da 50MP capace di video in 4K. Mancano il teleobiettivo, ma la potenza AI e la calibrazione colore Pantone compensano su ritratti e resa della pelle.

Nonostante il corpo sottile, la batteria è generosa: 4.800 mAh al silicio-carbonio, tecnologia che consente maggiore densità energetica a parità di spessore, con ricarica cablata a 68W e wireless a 15W. Non mancano infine un supporto software di lungo periodo, con Android 16 e aggiornamenti di sicurezza garantiti fino al 2031.

Offerta al minimo: quanto si risparmia su motorola edge 70

Il prezzo di listino di Motorola Edge 70 PANTONE Bronze Green nella versione 8/256GB è di 649€, ma su Amazon è disponibile ora a 399,90€, con uno sconto del 38% e un risparmio concreto di oltre 249€. Si tratta del prezzo più basso registrato finora per questa configurazione, un’occasione che vale la pena cogliere prima che le scorte finiscano o il prezzo torni a salire.

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