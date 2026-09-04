L’interfaccia di Gemini è in costante evoluzione. Dopo l’introduzione delle novità per Gemini Live per Android, le modifiche grafiche dell’app e la “Dynamic island” interattiva, il team di sviluppo di Google starebbe pensando di attingere al design di ChatGPT. È quello che emerge dall’analisi della versione 17.55.8 dell’app Google che anticipa due nuovi interventi in cantiere, questa volta legati all’interfaccia della fotocamera e al menu delle app connesse.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Una fotocamera che assomiglia a quella di ChatGPT

Analizzando il codice dell’app Google, gli sviluppatori di Android Authority avrebbero attivato una nuova interfaccia della fotocamera per Gemini. Attualmente, toccando l’icona della fotocamera nel menu degli allegati con il simbolo “+”, si apre un mirino a schermo intero. Nella versione in sviluppo, invece, il mirino occuperebbe solo metà dello schermo, lasciando visibile il resto della conversazione sullo sfondo, con un pulsante nella parte superiore che permetterebbe di espandere la vista a schermo intero o di ridurla a icona.

Previous Next Fullscreen

La somiglianza con l’app di ChatGPT sarebbe difficile da ignorare, anche se ovviamente non è proprio del tutto identica. Nell’app di OpenAI il riquadro della fotocamera risulterebbe più ampio e arriverebbe fino al bordo inferiore dello schermo, mentre l’implementazione ipotizzata per Gemini fluttuerebbe sopra la chat.

L’analisi del codice avrebbe individuato anche un nuovo pulsante indietro e uno scatto leggermente ritoccato, ma con un cambiamento che rappresenterebbe un passo indietro sul piano pratico. Il selettore per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore, infatti, verrebbe spostato all’interno del menu a tre puntini, perdendo l’accesso diretto con un solo tocco garantito dalla versione attuale.

Segui l'Intelligenza Artificiale su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Il menu @ potrebbe diventare “Connectors”

Nella stessa versione dell’app sarebbero stati individuati anche cambiamenti al menu che compare digitando il simbolo “@” in chat. Oggi questo menu mostra tutte le app connesse, comprese quelle disattivate dall’utente. Nella versione in sviluppo, ribattezzata “Connectors”, le app disattivate non comparirebbero più. Un cambiamento non da poco, soprattutto per chi ha più app connesse, potendo così trovare un menu più ordinato e pratico. Scorrendo fino in fondo al menu rinnovato si troverebbe l’opzione “Connect apps” per raggiungere la pagina dedicata, oltre alla sezione Avatar, dove sarebbe visibile l’avatar già creato dall’utente insieme a un’opzione per aggiungerne uno nuovo.

Come per ogni scoperta di questo tipo, la possibilità di attivare una funzione in una versione beta non garantisce che Google decida poi di distribuirla effettivamente al pubblico. Al momento non ci sono conferme ufficiali né una tempistica su un eventuale rilascio di queste due modifiche all’interfaccia di Gemini.