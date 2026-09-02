Xiaomi lancia in Cina due nuovi interessanti prodotti per la smart home dal prezzo molto contenuto: si tratta di Xiaomi Mijia LED Bulb Bluetooth Mesh Edition e di Mijia Night Light 4, rispettivamente una nuova lampadina smart controllabile da smartphone e una rinnovata luce notturna.

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Xiaomi Mijia LED Bulb Bluetooth Mesh Edition offre tanto a poco prezzo

Procediamo con ordine e iniziamo dalla nuova lampadina: Xiaomi Mijia LED Bulb Bluetooth Mesh Edition è un prodotto economico, ma più ricco di funzionalità di quanto ci si aspetterebbe. Propone un design “tradizionale” e un normale attacco E27, così da risultare compatibile con la maggior parte dei portalampada, e offre una superficie realizzata in policarbonato ad alto indice di rifrazione, che contribuisce a diffondere una luce più uniforme.

Xiaomi dichiara una luminosità di 500 lumen, adeguata per illuminare stanze non troppo grandi, e offre la regolazione della temperatura del colore da 2700K a 6500K, esattamente come il modello lanciato nel 2020. Il principale miglioramento rispetto a quest’ultimo riguarda l’efficienza energetica.

Come il nome del prodotto suggerisce, la lampadina supporta il Bluetooth Mesh, una tecnologia di comunicazione wireless basata sul Bluetooth Low Energy (BLE) che consente ai dispositivi di connettersi tra loro senza passare per il Wi-Fi domestico: ognuno di essi non si limita a ricevere o inviare dati, ma funziona anche da ripetitore, con la possibilità di funzionare anche in caso di instabilità della rete Internet. Si può associare la Mijia LED Bulb allo smartphone e controllarla attraverso l’app Xiaomi Home, con tutto ciò che ne consegue, e non manca il supporto ai comandi vocali e alla programmazione.

Xiaomi Mijia LED Bulb Bluetooth Mesh Edition viene proposta in Cina a soli 30 yuan, corrispondenti a meno di 4 euro (al cambio attuale). Non sappiamo se arriverà anche in Italia, ma sicuramente la cifra risulterebbe più alta.

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Xiaomi lancia anche Mijia Night Light 4, la rinnovata luce notturna

Xiaomi rinnova la sua gamma di luci notturne e lancia in Cina Mijia Night Light 4, che succede alla terza generazione lanciata nel 2024. Parliamo di una luce notturna intelligente dotata di sensore di movimento e crepuscolare, progettata per illuminare gli ambienti bui in modo automatico e soffuso.

Il nuovo modello mantiene l’autonomia di otto mesi grazie alla batteria da 800 mAh e migliora il sistema di rilevamento del movimento attraverso un sensore più preciso a 24 GHz. Quest’ultimo offre un ampio raggio di rilevamento di 120 gradi e può rilevare piccoli movimenti fino a 3 metri di distanza (frontalmente) o fino a 2,5 metri (lateralmente), accendendo la luce al passaggio e spegnendola 10 secondi dopo l’uscita dalla persona dalla stanza.

La Night Light 4 non proietta la luce direttamente verso l’utente, ma la riflette sulla parete, risultando l’ideale per illuminare in modo delicato corridoi e camere da letto, ma anche bagni e ripostigli con i livelli più intensi (sono in tutto quattro, 1, 3, 5 e 15 lumen). L’autonomia dichiarata arriva fino a otto mesi, con variazioni in base all’intensità della luce (si parte comunque da tre mesi), e la ricarica avviene tramite la porta USB-C.

Xiaomi Mijia Night Light 4 è disponibile in Cina per il preordine attraverso il portale di crowdfunding Youpin. Il prezzo è di 79 yuan (circa 10 euro al cambio attuale), ma durante la campagna di crowdfunding scende a 59 yuan (circa 7,50 euro). Il modello Night Light 3 viene proposto in Italia al prezzo consigliato di 14,99 euro, quindi ci aspettiamo che la quarta generazione possa raggiungere anche il nostro Paese.