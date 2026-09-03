Dopo settimane di segnalazioni e frustrazioni, Google ha finalmente risolto il problema che impediva la configurazione dei vecchi Chromecast e di alcuni dispositivi Google Home nell’applicazione ufficiale. L’azienda ha confermato la soluzione tramite un aggiornamento su Reddit, invitando gli utenti a installare l’ultima versione dell’app Google Home (4.26) per tornare a impostare i propri dispositivi datati.

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L’aggiornamento risolutivo: come procedere

L’annuncio è arrivato direttamente da Google all’interno di un thread su Reddit dove gli utenti avevano segnalato l’impossibilità di configurare Chromecast di prima generazione e dispositivi Google Home dopo un aggiornamento dell’app. Secondo quanto comunicato, il bug è stato risolto e la soluzione consiste nell’aggiornare l’app Google Home alla versione 4.26 o successiva, per poi riprovare la configurazione. Se anche dopo questo passaggio il dispositivo continuasse a non essere riconosciuto, Google consiglia di contattare l’assistenza ufficiale.

La correzione riguarda in particolare tutti coloro che, dopo un aggiornamento, avevano visto i propri vecchi Chromecast scomparire dall’app o che non erano più riusciti ad aggiungerli. Prima della soluzione ufficiale, alcuni utenti avevano escogitato dei workaround, come installare versioni precedenti dell’app o creare una nuova “Home” da zero. Anche i Chromecast Audio, quei piccoli dongle per trasformare altoparlanti tradizionali in dispositivi smart, erano stati colpiti dal malfunzionamento.