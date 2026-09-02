Google sta rinnovando il modo in cui è possibile utilizzare lo smartphone mentre si guarda YouTube sul televisore, introducendo un’esperienza più direttamente integrata tra i due dispositivi. L’azienda ha annunciato un aggiornamento che trasforma il telefono in una sorta di dispositivo compagno durante la visione di contenuti su TV, semplificando diverse operazioni che fino a oggi richiedevano l’utilizzo del telecomando o una configurazione manuale.

La novità più interessante riguarda probabilmente il collegamento tra smartphone e televisore: non sarà più necessario che entrambi siano collegati alla stessa rete Wi-Fi. Sarà sufficiente aver effettuato l’accesso con lo stesso account Google sui due dispositivi affinché YouTube possa riconoscere automaticamente la sessione e permettere di interagire con il televisore direttamente dallo smartphone.

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Il telefono diventa il vero compagno della visione su TV

L’idea alla base dell’aggiornamento è piuttosto semplice, guardare YouTube sul grande schermo è spesso più comodo rispetto allo smartphone, ma alcune operazioni rimangono decisamente meno pratiche quando devono essere effettuate utilizzando il telecomando della TV. Scrivere un commento, leggere la descrizione di un video, mettere Mi piace o iscriversi a un canale possono infatti diventare operazioni macchinose.

Con il nuovo sistema invece, una volta effettuato l’accesso allo stesso account sia sul telefono sia sulla TV, l’app YouTube mobile dovrebbe riconoscere automaticamente ciò che è in riproduzione sul televisore. Sullo smartphone viene quindi mostrato un pannello dedicato attraverso il quale è possibile controllare e gestire la riproduzione.

In questo modo il telefono non viene utilizzato semplicemente come telecomando, ma diventa una vera e propria interfaccia complementare alla versione YouTube visualizzata sul televisore; l’utente può continuare a utilizzare lo smartphone per interagire con il contenuto senza interrompere ciò che sta guardando sul grande schermo.

Il collegamento può inoltre essere richiamato dall’applicazione mobile attraverso l’icona dei dispositivi presente nella parte superiore della schermata.

Si può continuare a navigare sul telefono mentre YouTube va in TV

Un’altra conseguenza interessante del nuovo sistema riguarda il multitasking, una volta avviata la riproduzione sul televisore lo smartphone continua a essere utilizzato per cercare altri contenuti senza interrompere il video attualmente in riproduzione sulla TV.

Questo significa, per esempio, che è possibile navigare tra i contenuti di YouTube, cercare un altro video oppure guardare gli Shorts sul telefono mentre sul televisore continua la riproduzione di un video tradizionale.

Google ha inoltre aggiunto direttamente all’interno del menù associato ai video presenti nel feed Home una nuova voce Riproduci su un dispositivo diverso. Non è quindi più necessario avviare prima la riproduzione sullo smartphone e poi trasferirla alla TV, il contenuto può essere indirizzato direttamente verso il televisore della schermata di navigazione dell’app.

È un cambiamento apparentemente piccolo, ma che rende l’interazione tra i due dispositivi più naturale, soprattutto per chi utilizza abitualmente YouTube sul televisore e lo smartphone contemporaneamente.

Addio all’obbligo della stessa rete Wi-Fi

La modifica più importante rimane comunque quella relativa alla connessione, con il nuovo sistema Google non richiede più che telefono e televisore siano collegati alla medesima rete Wi-Fi per utilizzare questa esperienza.

Il requisito fondamentale diventa invece l’accesso allo stesso account sui due dispositivi. Questo dovrebbe rendere l’abbinamento molto più semplice, eliminando una delle condizioni che in passato potevano creare problemi quando si cercava di utilizzare lo smartphone per controllare YouTube sulla TV.

Google sta inoltre progressivamente abbandonando la classica icona Cast in favore di un’icona più generica legata proprio al concetto di dispositivo compagno. Il cambiamento sembra quindi rappresentare qualcosa di più di un semplice aggiornamento grafico, l’obbiettivo è spostare l’esperienza da un tradizionale sistema di trasmissione dei contenuti a una gestione più integrata tra dispositivi.

Rimane tuttavia qualche interrogativo sul futuro del casting tradizionale tramite Wi-Fi. Il nuovo approccio basato sull’account appare particolarmente adatto all’utilizzo personale, per esempio quando si guarda YouTube sulla propria TV utilizzando il proprio smartphone, ma potrebbe essere meno pratico poter inviare contenuti allo stesso televisore.

Google non ha infatti chiarito se il nuovo sistema sostituirà completamente alcune modalità di Cast, oppure se continuerà a essere possibile utilizzare il metodo tradizionale in determinati scenari; per il momento quindi, le due esperienze potrebbero convivere, anche se la direzione intrapresa dall’azienda sembra piuttosto chiara.

Il nuovo sistema rappresenta in ogni caso un’evoluzione interessante dell’esperienza YouTube tra smartphone e TV, perché sfrutta il dispositivo che abbiamo già tra le mani per rendere più semplici tutte quelle operazioni che sul televisore risultano meno immediate. Dopo oltre dieci anni di Chromecast e di trasmissione dei contenuti, Google sembra quindi voler rendere il secondo schermo qualcosa di più di un semplice telecomando, trasformandolo in un vero compagno della visione.