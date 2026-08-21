C’era da aspettarselo: gli aumenti di prezzo (fino a 4 euro al mese) dei piani YouTube Premium di cui vi abbiamo parlato ieri non sono i soli messi in campo da Google per quanto concerne la propria piattaforma di streaming. Ci sono aumenti, infatti, anche per YouTube Music Premium.

Il colosso di Mountain View ha aumentato il listino prezzi di tutti i piani in abbonamento alla versione di YouTube dedicata a musica e podcast, sia per i nuovi abbonati che per gli utenti già abbonati (che stanno ricevendo una mail informativa della situazione legata al loro piano specifico con il nuovo canone e la data di entrata in vigore della modifica). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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YouTube Music Premium costa di più in Italia

Come anticipato in apertura, aumenta il canone mensile per tutti i piani in abbonamento a YouTube Music Premium, sia per i nuovi/futuri abbonati, che possono già trovare i nuovi prezzi sul portale della piattaforma, sia per i già abbonati, che stanno ricevendo una mail informativa che informa della modifica.

Come già avvenuto per YouTube Premium, Google sta informando gli abbonati di aver dovuto prendere questa decisione “non alla leggera” e che il nuovo listino prezzi entrerà in vigore tra fine settembre e inizio ottobre (per i già abbonati la situazione cambia a seconda della data di rinnovo).

Per i nuovi abbonati, invece, il listino prezzi coi rincari è già ufficiale e sembra per certi versi allinearsi a quello recentemente varato da Apple per Apple Music. Ecco come cambia la situazione:

Il Piano Individuale (un utente) aumenta di un euro al mese , passando da 10,99 euro al mese a 13,99 euro al mese .

(un utente) , passando da 10,99 euro al mese a . Il Piano Famiglia (fino a cinque membri del gruppo famiglia, età minima 13 anni, residenti nella stessa abitazione) aumenta di 2 euro al mese , passando da 17,99 euro al mese a 19,99 euro al mese .

(fino a cinque membri del gruppo famiglia, età minima 13 anni, residenti nella stessa abitazione) , passando da 17,99 euro al mese a . Il Piano Studenti (solo per studenti idonei, verifica annuale obbligatoria) aumenta di 0,5 euro al mese, passando da 5,99 euro al mese a 6,49 euro al mese.

I già abbonati hanno un mese di tempo per decidere cosa fare

Nella mail inviata ai già abbonati, il team di YouTube mette in evidenza la data di entrata in vigore della modifica al canone mensile: in sostanza, i già abbonati hanno il rinnovo attuale e il successivo per potere eventualmente decidere di annullare l’abbonamento prima che aumenti il canone mensile.

Quelli appena discussi sono solo gli ennesimi aumenti che stanno investendo praticamente qualsiasi cosa nell’ultimo periodo: dall’hardware, colpa della crisi delle memorie, ai servizi, tutto sembra essere destinato a costare sempre di più.