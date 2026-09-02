La divisione Imaging Solutions di Fujifilm ha annunciato nella giornata di ieri il lancio di Fujifilm for Google Photos Print Store, il nuovo negozio online per le stampe fotografiche che nasce dal rafforzamento della partnership tra l’azienda nipponica e Google Foto.

Questa nuova piattaforma, che arriverà ad ottobre sia per i nuovi che per i già clienti della galleria fotografica targata Google, prevede che sia l’azienda nipponica a gestire direttamente l’esperienza di stampa con un’integrazione nativa nella galleria del colosso di Mountain View, offrendo agli utenti nuovi formati, opzioni d’arredo e articoli da regalo. Scopriamo tutti i dettagli.

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Ufficiale il nuovo “Fujifilm for Google Photos Print Store”

Come anticipato in apertura, Fujifilm ha annunciato il nuovo Fujifilm for Google Photos Print Store, lo store online per la realizzazione di stampe personalizzate che verrà presto integrato in Google Foto con un’esperienza definitiva “nativa”.

L’azienda nipponica giocherà un ruolo di primo piano nella gestione dell’esperienza di stampa per gli utenti della galleria fotografica Made by Google, con una vera e propria collaborazione tra i due brand.

Fujifilm si occuperà della gestione completa dello store, dell’assistenza clienti, del marketing per tutto il ciclo di vita della collaborazione e, al contempo, permetterà allo store per le stampe di poter vantare un catalogo prodotti più ampio.

Fujifilm for Google Photos Print Store sarà accessibile direttamente dall’app di Google Foto, avrà una grafica coerente col resto dell’app e permetterà agli utenti di scegliere tra un numero maggiore di formati di stampa, nuove cornici, nuove decorazioni e nuovi articoli da regalo. L’app potrà continuare ad offrire agli utenti suggerimenti sulle foto da stampare per “dare vita ai ricordi digitali” in maniera più semplice.

“La stretta collaborazione con Google Foto nel corso degli anni è stata estremamente proficua, unendo le straordinarie capacità tecnologiche di Google agli oltre 90 anni di esperienza di Fujifilm nel settore dell’imaging. Per Fujifilm è stato un passo ulteriore, del tutto naturale, quello di assumere un ruolo di maggiore spessore nella gestione e nell’espansione delle funzionalità di stampa della piattaforma. Siamo entusiasti di ampliare questa partnership di successo e, soprattutto, dei benefici e della facilità d’uso che si offrirà agli utenti di Google Foto.” Shin Udono

Vicepresidente senior, Imaging Solutions, Fujifilm



“Siamo entusiasti di proseguire la nostra partnership con Fujifilm, offrendo agli utenti di Google Foto un’esperienza di stampa semplice e immediata, perfettamente integrata. Il nuovo store offrirà alle persone ancora più modi per stampare le proprie foto, così da poter celebrare e conservare facilmente i loro momenti più importanti.” Shimrit Ben-Yair

Vicepresidente, Google Foto

Quando arriverà questa novità su Google Foto

Il nuovo Fujifilm for Google Photos Print Store inizierà ad essere distribuito in Europa, sia per gli utenti attuali che per i nuovi utenti di Google Foto, a partire dal mese di ottobre 2026.

Non abbiamo indicazioni specifiche per quanto concerne l’Italia ma immaginiamo che, come spesso accade, il rilascio possa essere avviato in concomitanza con gli altri Paesi dell’Unione Europea.