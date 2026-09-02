Il team di Enough ha finalmente svelato le specifiche tecniche e il primo dummy sample del tanto atteso smartphone compatto. Dopo un periodo di attesa, ecco tutte le novità su questo dispositivo pensato per chi cerca un Android moderno in formato ridotto.

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Specifiche tecniche: un concentrato di potenza

L’Enough Phone monta un processore MediaTek Dimensity 7500, un chip a 4 nm con CPU octa-core e GPU Mali-G625, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il supporto per la memoria espandibile è garantito da uno slot ibrido che accetta una microSD insieme alla SIM fisica. Il chip supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, una scelta solida per un dispositivo di fascia media.

Il display è un pannello IPS LCD da 5,3 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel). Non è un pannello ad alta risoluzione, ma grazie alle dimensioni ridotte la densità di pixel raggiunge i 317 PPI, più che sufficiente per un’ottima leggibilità. Il comparto fotografico punta su un sensore posteriore Sony IMX766 da 50 MP, totalmente a filo con la scocca, e una fotocamera frontale da 32 MP.

Una delle peculiarità più interessanti è la batteria sostituibile dall’utente, con capacità target compresa tra 3.500 e 4.000 mAh (ancora da finalizzare). Quattro viti permettono di cambiarla facilmente, un’opzione ormai rara nel panorama Android. La connettività include 5G, eSIM, NFC, USB-C e bande globali, ma niente ricarica wireless. Per la sicurezza, troviamo un sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione e il riconoscimento facciale.

Design compatto e sostenibile

Con dimensioni di 132,8 × 63,8 × 12 mm, l’Enough Phone è lungo e largo quasi come un iPhone 13 mini, ma notevolmente più spesso (12 mm contro 7,7 mm). Questo permette di ospitare una batteria più capiente e una struttura robusta. Il retro è realizzato in policarbonato riciclato, con una mezza cover posteriore rimovibile tramite apposito attrezzo, che facilita l’accesso alla batteria e alla scheda SIM.

A livello software, l’utente potrà scegliere tra Android 17 e OdysseyOS di SLEKE, una personalizzazione pensata per un’esperienza più pulita. Il telefono arriverà in due colorazioni, come mostrato nelle immagini del dummy sample.

Ancora in fase di definizione

Alcuni aspetti non sono ancora definitivi. Il produttore sta ancora testando la resistenza all’acqua e alla polvere, la capacità finale della batteria e l’ottimizzazione delle prestazioni. Le specifiche pubblicate sono da considerarsi “target”, quindi potrebbero subire variazioni minori prima del lancio. Il prezzo, inoltre, rimane un mistero: la società non ha ancora confermato la cifra, e il finanziamento avverrà tramite Kickstarter.

Un crowdfunding per farcela

Enough ha lanciato una lista d’attesa per i potenziali acquirenti: servono 20.000 persone motivate per trasformare questo progetto in realtà. Al momento i firmatari sono circa 4.500, quasi un quarto del traguardo. La campagna su Kickstarter dovrebbe partire a breve, ma il destino del telefono dipende dal supporto collettivo. Se desiderate un Android compatto e moderno, fate un salto su enoughphone.com e condividete l’iniziativa con chi potrebbe essere interessato.