Revolut lancia oggi in Italia il suo nuovo assistente AI integrato: si chiama AIR (acronimo per AI by Revolut) ed è integrato nell’ecosistema di Revolut e progettato per migliorare l’efficienza delle operazioni finanziarie di tutti i giorni. Vediamo come funziona e cosa può fare.

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Revolut lancia AIR, il suo assistente AI integrato nell’app: come funziona

Revolut entra in una nuova era finanziaria lanciando il suo assistente AI: AIR è un nuovo tipo di assistente finanziario con intelligenza artificiale ed è integrato nell’app per gestire spese, investimenti, viaggi e RevPoints attraverso un’unica chat sicura. È progettato per trasformare il modo in cui milioni di clienti interagiscono con il proprio denaro, gestiscono le operazioni quotidiane e prendono decisioni per investimenti e spese.

AI by Revolut inizia ad essere distribuito a partire da oggi, 1° settembre 2026, in Italia e nel resto d’Europa. Agisce come un assistente intelligente e può fornire informazioni sulle spese, tracciare gli investimenti, aiutare con la gestione del budget di viaggio e creare gli itinerari. AIR riduce le difficoltà legate ai viaggi e alle ricompense: basta descrivere il viaggio dei sogni e lasciare che l’IA selezioni consigli, trovi e prenoti soggiorni e scopra le migliori esperienze locali adatte al budget. Inoltre, può agire come una guida smart alle ricompense, consentendo di saltare i passaggi e riscuotere direttamente i RevPoints per componenti di viaggio e upgrade (come le eSIM e i pass per le aree lounge).

“Crediamo che l’era della navigazione tra schede e menu infiniti sia già alle nostre spalle“, ha dichiarato Julia Ponomareva, Partner e General Manager dei Prodotti CX e AI presso Revolut. “Con AIR, offriamo un nuovo livello di intelligenza nella gestione del denaro, potente ma che non richiede sforzo. Dalla gestione più efficace delle spese quotidiane alla pianificazione dei viaggi semplice e senza stress, AIR funge da assistente che migliora la vita di tutti i giorni, rendendo la pianificazione delle risorse facile e naturale. Voglio sottolineare che i clienti Revolut restano saldamente al posto di comando, garantendo che questa tecnologia non vada mai a scapito della privacy“.



Cosa può fare AIR più nel dettaglio Gestione finanziaria intelligente : controllo delle spese quotidiane con informazioni immediate. I clienti possono fare domande sulle proprie abitudini finanziarie, come ad esempio “Quanto ho speso in generi alimentari il mese scorso?”, ma anche gestire gli abbonamenti o bloccare le carte smarrite.

: controllo delle spese quotidiane con informazioni immediate. I clienti possono fare sulle proprie abitudini finanziarie, come ad esempio “Quanto ho speso in generi alimentari il mese scorso?”, ma anche gli abbonamenti o le carte smarrite. Approfondimenti sugli investimenti : consente di rimanere sempre aggiornati sul proprio portafoglio di investimento. Può avviare controlli rapidi quando gli vengono poste domande come “Come sta andando Nvidia?” o “Quanto ho guadagnato con gli investimenti questo mese?“.

: consente di rimanere sempre sul proprio portafoglio di investimento. Può avviare controlli rapidi quando gli vengono poste domande come “Come sta andando Nvidia?” o “Quanto ho guadagnato con gli investimenti questo mese?“. Pianificazione efficiente dei viaggi : permette di creare itinerari personalizzati di più giorni, scoprire le date di viaggio ottimali e recuperare la cronologia delle prenotazioni e delle spese passate.

: permette di personalizzati di più giorni, scoprire le date di viaggio ottimali e recuperare la cronologia delle prenotazioni e delle spese passate. Ricompense e servizi essenziali per i viaggi : niente più timori di perdere punti sulle transazioni; basta chiedere ad AIR il modo migliore per guadagnare e riscattare RevPoints da usare per i prossimi viaggi.

: niente più timori di perdere punti sulle transazioni; basta chiedere ad AIR il modo migliore per guadagnare e riscattare da usare per i prossimi viaggi. Privacy: AIR opera secondo una severa politica di non conservazione dei dati; questi non vengono mai archiviati da partner AI di terze parti, né usati per addestrare modelli esterni.

Per iniziare a chattare con AIR, i clienti Revolut possono semplicemente scorrere verso il basso dal centro dello schermo oppure andare su “Profilo > Chat > AIR“. Per verificare di disporre della più recente versione dell’app Revolut per Android potete seguire il badge qui in basso.