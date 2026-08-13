Revolut annuncia oggi una novità pensata per ampliare ulteriormente la sua offerta dedicata ai viaggi. La fintech sta infatti sviluppando una rete di Revolut Lounge nei principali aeroporti europei, prevista per il 2027: vediamo qual è la strategia nel dettaglio.

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Revolut Lounge è il nuovo progetto della fintech: in arrivo dal 2027

Revolut annuncia la sua nuova “scommessa”, ossia Revolut Lounge. La strategia è quella di lanciare una rete di lounge di alto livello in alcuni dei mercati prioritari nei prossimi anni, con la possibilità di diventare una delle più grandi reti di lounge a livello globale.

Il primo passo è già stato fatto, con la firma di un accordo inaugurale di partnership con l’aeroporto di Copenaghen (CPH). Il progetto stabilisce un design premium che Revolut Ltd estenderà ai principali hub internazionali nel 2027 e negli anni successivi. La Revolut Lounge diventerà la nuovissima lounge di punta dell’aeroporto di Copenaghen e la più grande lounge a uso comune dell’area Schengen, portando l’esperienza di viaggio di alto livello di Revolut nel cuore della struttura.

Secondo le parole della fintech, questo investimento riflette l’ambizione di andare oltre i prodotti finanziari e costruire esperienze esclusive attorno ai bisogni dei propri utenti in giro per il mondo. Revolut Lounge rappresenta un passo importante per portare l’ecosistema digitale di Revolut in ambienti fisici ad alto impatto. Mentre Revolut Store avvicinerà il brand ai clienti in un contesto di vendita al dettaglio (si partirà da Barcellona), Revolut Lounge applicherà lo stesso approccio ai viaggi.

“Oltre 75 milioni di clienti si affidano a Revolut per migliorare ogni parte della loro vita finanziaria, e i viaggi sono centrali in questa esperienza“, ha dichiarato Hadi Nasrallah, Director – Product GP & New Bets di Revolut. “Con la rete Revolut Lounge, stiamo approfondendo la nostra strategia di presenza fisica, avvicinando il nostro brand e la nostra filosofia di design ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è stabilire un nuovo standard per l’accoglienza negli aeroporti di tutta Europa e portare più vantaggi ai clienti Revolut quando viaggiano. Copenaghen, rinomata a livello globale per l’eccellenza del design e situata nei paesi nordici, una regione di crescita chiave per noi, è un punto di riferimento ideale per questo lancio“.

Nello specifico, la lounge a Copenaghen sarà realizzata insieme a Plaza Premium Group (PPG), partner operativo e di investimento che gestisce la più grande rete al mondo di aree lounge aeroportuali. Bora Isbulan, Vice CEO proprio di Plaza Premium Group, ha commentato: “In qualità di operatore della più grande rete al mondo di aree lounge aeroportuali, ci impegniamo a stabilire un nuovo punto di riferimento per l’ospitalità di viaggio premium e siamo entusiasti di farlo con Revolut. Questa partnership è una tappa importante nella nostra missione di rendere il servizio eccezionale delle lounge più accessibile nei principali snodi internazionali e siamo lieti di supportare Revolut nel suo sforzo per migliorare l’esperienza dei suoi clienti in aeroporto“.

“Siamo lieti di dare il benvenuto alla prima area lounge a marchio Revolut all’aeroporto di Copenaghen“, ha aggiunto Peter Krogsgaard, Chief Commercial Officer dell’aeroporto. “Condividiamo una comune ambizione: mettere i passeggeri al primo posto e migliorare continuamente l’esperienza aeroportuale. La nuova Revolut Lounge porterà un’ulteriore offerta di alta qualità ai nostri viaggiatori e sosterrà il nostro impegno a soddisfare i passeggeri con comfort, praticità e un servizio eccezionale“.

La nuova lounge vuole consolidare la presenza di Revolut nella regione dei Paesi nordici, nella quale vanta già più di 2 milioni di clienti. Il lancio è previsto per il 2027, ma per il momento non è stata fornita una data precisa.