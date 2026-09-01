REDMI ha lanciato lo scorso mese in Cina REDMI 100 Pro e REDMI K100 Pro Max e presto i due smartphone dovrebbero arrivare anche nei mercati globali, probabilmente in versione ribrandizzata come POCO F9 Pro e POCO F9 Ultra.

Ma il produttore dovrebbe lanciare anche il modello base e nelle scorse ore qualche dettaglio al riguardo ci è stato fornito dal popolare leaker Digital Chat Station, che sul social cinese Weibo si è soffermato su quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche più importanti.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Cosa ci possiamo aspettare da REDMI K100

A dire del leaker, il prototipo dello smartphone può contare su un display piatto (probabilmente con una diagonale compresa tra i 6,8 pollici e i 6,9 pollici) con refresh rate “ultra-high” (espressione che suggerisce che potrebbe arrivare a spingersi sino a 185 Hz) e sensore ultrasonico 3D per il riconoscimento delle impronte digitali integrato.

Ed ancora, REDMI K100 dovrebbe vantare una piattaforma ad alte prestazioni dual core, due altoparlanti simmetrici, un motore per la vibrazione potente, una batteria da 10.000 mAh e una scocca resistente alla polvere e all’acqua (con certificazione IP68).

Resta da capire se REDMI K100, oltre che in Cina, sarà lanciato anche a livello globale o se, come i fratelli maggiori, in Europa sia destinato ad arrivare in versione ribrandizzata come POCO F9.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal produttore asiatico, anche per scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare questo nuovo smartphone, aspetto di certo non secondario se si tiene conto di quanto sia divenuto competitivo il settore della telefonia.