Xiaomi ha ufficialmente presentato la nuova serie REDMI 17, composta da due modelli, REDMI 17 e REDMI 17 5G, pensati per chi cerca un telefono affidabile e resistente senza spendere necessariamente una cifra elevata.

La caratteristica che più salta all’occhio è la batteria. Entrambi i dispositivi montano infatti un’unità da 7.500 mAh, una capacità decisamente sopra la media per questa fascia di prezzo, pensata per accompagnare un uso intenso durante tutta la giornata. Secondo i dati diffusi dall’azienda, REDMI 17 può arrivare fino a 28 ore di riproduzione video continua, 91 ore di ascolto musicale, 46 ore di chiamate oppure 12 ore di registrazione video. La variante REDMI 17 5G offre numeri leggermente diversi: sempre 28 ore di video in locale a risoluzione 1080p, ma ben 109 ore di musica tramite auricolari Bluetooth, 53 ore di chiamate e 10 ore di registrazione video in 1080p. Numeri che, va detto, provengono da test interni condotti nei laboratori Xiaomi simulando un utilizzo giornaliero leggero. L’esperienza reale potrà variare a seconda delle abitudini di ciascun utente.

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Uno schermo pensato per lo streaming e il gioco

Sul fronte display, entrambi i modelli montano un pannello da 6,9 pollici, dimensione ormai diventata comune tra gli smartphone di fascia media e pensata per offrire una visione più coinvolgente durante la visione di contenuti in streaming, le sessioni di gioco e la normale navigazione.

Lo schermo integra la tecnologia AdaptiveSync, capace di variare la frequenza di aggiornamento tra 60, 90 e 120 Hz a seconda del contenuto visualizzato, in modo da bilanciare fluidità e consumo energetico. Per ridurre l’affaticamento visivo nelle sessioni più prolungate, Xiaomi ha inserito il DC dimming insieme a tre diverse certificazioni TÜV Rheinland.

Anche la robustezza del display è stata curata, con la protezione che è affidata al vetro Corning Gorilla Glass 7i, pensato per limitare graffi e danni in caso di cadute accidentali. A completare il quadro c’è la certificazione IP64 contro polvere e schizzi d’acqua, abbinata a una tecnologia che garantisce la reattività del touch anche quando lo schermo o le mani sono bagnati.

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Un design rinnovato, ispirato alla natura

Dal punto di vista estetico, la REDMI 17 Series abbandona le linee delle generazioni precedenti per abbracciare un design nuovo, con ispirazioni naturali e una gamma cromatica pensata per risultare al tempo stesso elegante e pratica nell’uso quotidiano. REDMI 17 sarà proposto nelle colorazioni Black, Blue, Green e Purple, mentre REDMI 17 5G arriverà in Black, Blue e Orange, con quest’ultima variante caratterizzata da una finitura posteriore in pelle sintetica di qualità, pensata per garantire una presa più salda e piacevole al tatto.

Il corpo del telefono presenta un display piatto e una cornice opaca che, unita agli angoli smussati più marcati e a un trattamento metallico decorativo, richiama lo stile dei modelli più costosi del listino. Anche la parte frontale segue questa filosofia. Il foro per la fotocamera anteriore è centrato e le cornici attorno allo schermo sono state assottigliate per un aspetto più pulito. Un interessante dettaglio aggiuntivo è la presenza di un sistema di illuminazione RGB che si attiva per segnalare chiamate, notifiche o il livello di carica, e che può anche accompagnare l’uso della fotocamera o le sessioni di gioco.

Prestazioni e fotocamere

Sotto la scocca, i due modelli si differenziano per il processore montato. REDMI 17 utilizza il chip MediaTek Helio G91-Ultra, mentre la variante 5G integra la piattaforma Snapdragon 4 Gen 5, che garantisce anche la connettività di nuova generazione. Entrambi possono contare su una RAM fino a 12 GB, ottenuta anche grazie alla tecnologia di estensione della memoria che sfrutta parte dello spazio di archiviazione. Il sistema operativo è Xiaomi HyperOS 3, aggiornamento che promette animazioni più fluide e una gestione del multitasking più reattiva.

Per quanto riguarda poi la fotografia, entrambi i modelli montano un doppio sensore posteriore da 50 megapixel assistito da intelligenza artificiale, capace di scattare foto nitide anche in condizioni non ottimali. È presente anche una funzione che permette di registrare contemporaneamente con fotocamera anteriore e posteriore, utile per creare contenuti da più angolazioni senza dover girare due volte lo stesso momento. Non manca infine un comparto audio potenziato, con doppi altoparlanti stereo che, secondo Xiaomi, possono raggiungere un volume fino al 300% superiore rispetto agli standard precedenti.

Prezzi e disponibilità in Italia

REDMI 17 sarà proposto in due dimensioni di memoria: la versione da 4 GB di RAM e 128 GB di storage avrà un prezzo di listino di 249,90 euro, scontato a 199,90 euro per il lancio, mentre la variante da 4 GB e 256 GB costerà 279,90 euro, proposta inizialmente a 249,90 euro.

REDMI 17 5G arriverà invece sul mercato italiano a partire da settembre, con un prezzo di partenza di 269,90 euro per le configurazioni da 4 GB più 128 GB e da 4 GB più 256 GB. Xiaomi non ha ancora comunicato eventuali offerte di lancio per questo modello, che verranno annunciate più avanti, a ridosso della data di uscita.