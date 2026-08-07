Torniamo ad occuparci di Google Chrome, il browser predefinito sulla maggior parte degli smartphone Android nonché uno dei browser più apprezzati al mondo (anche su altre piattaforme), perché Google sembra aver avviato il rollout su larga scala di una novità che vi abbiamo raccontato nel mese di luglio o, meglio, di una sua variante.

Il colosso di Mountain View sta implementando la nuova barra degli strumenti nella parte bassa del browser, novità pensata per semplificare la navigazione del Web. Per gli utenti statunitensi, inoltre, la novità è ancor più sostanziosa perché mette Gemini proprio nella barra degli strumenti. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google Chrome: la barra degli strumenti in basso è in rollout

Dopo aver messo a disposizione degli utenti la possibilità di personalizzare la pagina iniziale, Google ha iniziato ad espandere la disponibilità di un’altra novità per la versione dedicata ai dispositivi Android del browser Google Chrome.

Nello specifico, il colosso di Mountain View ha iniziato a distribuire la nuova barra degli strumenti nella parte bassa del browser in una versione leggermente modificata rispetto a quella che alcuni utenti avevano ricevuto a metà luglio. La seguente immagine mostra la situazione attuale, la versione distribuita a luglio (versione 1) e la versione attualmente in distribuzione (versione 2).

La barra degli strumenti passa quindi da una versione a quattro pulsanti (Home, Nuova scheda, Schede aperte, Altro) a una versione a tre pulsanti (Home, Nuova scheda, Schede aperte) che è ora in fase di rollout graduale per tutti (dovrebbe raggiungere gli utenti nel giro di qualche giorno o, al più, qualche settimana).

In corrispondenza della barra degli indirizzi (che può ancora essere collocata in alto o in basso a discrezione dell’utente) rimangono così il pulsante Indietro, il tasto di condivisione (dentro la barra degli indirizzi) e il pulsante con i tre pallini corrispondente al menù Altro (quello che, tra le altre cose, permette di accedere alle impostazioni di Google Chrome).

Negli Stati Uniti c’è una piccola (ma sostanziale) differenza

Per gli utenti statunitensi è in fase di distribuzione una versione leggermente diversa di questa barra degli strumenti (via 9to5Google): come potrete notare dalle seguenti immagini (che mostrano anche la differenza dell’interfaccia quando la barra degli indirizzi è in alto o in basso), al posto del pulsante Home nel loro caso c’è un pulsante dedicato a Gemini.

Questo pulsante funge da collegamento per Gemini ma non finirà con l’aprire l’app dell’assistente: selezionando il pulsante dedicato, verrà aperto un foglio a comparsa dal basso tramite cui gli utenti potranno iniziare a porre domande a Gemini.

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Il collegamento all’assistente non è disponibile dalle nostre parti per un motivo molto semplice: Gemini in Chrome non è attualmente disponibile in Italia (e negli altri Paesi UE). In fase di lancio di questa potenzialità, Big G aveva informato tutti del fatto che il rollout sarebbe partito da fine giugno ma solo negli Stati Uniti.

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Come scaricare o aggiornare il browser per Android

Per scaricare o aggiornare il browser Google Chrome sugli smartphone Android, vi basterà raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store attraverso il badge sottostante ed effettuare un tap su “Aggiorna” (nel caso in cui l’abbiate installata e vi venisse segnalato un aggiornamento) o “Installa” (nel caso in cui vogliate provarla per la prima volta).

Per quanto riguarda le versioni in anteprima del browser, potete affidarvi a tre distinti canali di test: basterà scaricare ed installare la versione che più riteniate opportuna direttamente dal Google Play Store.

Google Chrome Canary (instabile): è la prima a ricevere le nuove funzionalità; potrebbe essere instabile, non adatta all’uso di tutti i giorni.

Google Chrome Dev: è più stabile rispetto rispetto alla Canary; consente di provare le novità con largo anticipo rispetto al rilascio sulla versione stabile.