Now Playing, la funzione dei Pixel che va a identificare in background le canzoni riprodotte nelle vicinanze per mostrare all’utente il titolo della canzone stessa nella schermata di blocco o all’interno dell’app dedicata, attende interessanti novità.

Queste novità erano già emerse la scorsa settimana ma solo dal punto di vista degli indizi nascosti nel codice sorgente. Nelle ultime ore, invece, è arrivata una nuova versione dell’app che porta con sé alcune novità e nasconde nuove evidenze che mostrano passi in avanti nello sviluppo di queste novità, segno che il debutto non sembra poi così lontano. Scopriamo tutti i dettagli.

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Now Playing si aggiorna con modifiche alla UI

Google ha recentemente avviato il rilascio della versione 2026.08.27.972147369.0 dell’app Now Playing che porta su tutti i Pixel supportati importanti modifiche alla schermata della cronologia.

Come potrete notare dalla seguente immagine, il colosso di Mountain View ha sostituito il vecchio menù contestuale “flottante” collegato alle varie canzoni presenti nella cronologia con un nuovo fogli a comparsa dal basso che propone le medesime opzioni.

Inoltre, nella parte alta della schermata della cronologia, Google ha aggiunto un disclaimer per suggerire agli utenti che, qualora lo smartphone non riconosca un brano, è possibile sfruttare Ricerca Google direttamente dalla schermata di blocco per trovarlo.

L’app nasconde ulteriori sviluppi sulle novità in arrivo

Andando oltre, analizzando la nuova versione di Now Playing, il noto insider AssembleDebug ha scoperto nuovi indizi sulle funzionalità in arrivo (via Android Authority) di cui avevamo già sentito parlare la scorsa settimana grazie alla versione del servizio di sistema Android System Intelligence integrata nei Pixel 11.

Notifiche di Now Playing per i brani individuati – Si potranno attivare direttamente dalle impostazioni dell’app; nella notifica saranno presenti due pulsanti: uno per visualizzare la cronologia; uno per aggiungere il brano ai preferiti.

Now Playing per i dispositivi secondari – attualmente, nel caso in cui sul dispositivo siano configurati più profili, l’app funziona solo sul profilo principale; in futuro gli utenti potranno sfruttare l’app con tutti i profili configurati sul dispositivo.

Sincronizzazione della cronologia – Google sta lavorando per consentire agli utenti Pixel di sincronizzare la cronologia di riproduzione di Now Playing che, stando ad alcune stringhe di codice, dovrebbe risolvere i problemi di sincronizzazione della cronologia sperimentati in precedenza dagli utenti. Questa funzione avrà delle notifiche dedicate.

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Come scaricare o aggiornare le app coinvolte

La nuova versione di Now Playing “indipendente” può essere scaricata sui Pixel supportati tramite il Google Play Store: è sufficiente raggiungere la pagina dell’app (tramite un tap sul badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la disponibilità di un aggiornamento.

Il “dietro le quinte” viene ancora gestito dall’app di sistema Android System Intelligence: per aggiornarla è sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (un tap sul badge sottostante) e selezionare “Aggiorna” nel caso in cui fosse disponibile un aggiornamento.