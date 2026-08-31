Xiaomi di tanto in tanto aggiorna il proprio portafoglio di tablet con nuovi modelli per tutte le tasche e tra quelli in arrivo troviamo anche Xiaomi Pad 9 Pro, protagonista nelle scorse ore di un’interessante anticipazione.

Il popolare leaker Digital Chat Station, infatti, sul social cinese Weibo ha condiviso alcune di quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche del nuovo tablet di Xiaomi (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

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Cosa ci possiamo aspettare da Xiaomi Pad 9 Pro

La serie Xiaomi Pad 9 dovrebbe essere lanciata il prossimo mese e dovrebbe includere un modello “base”, accompagnato da una variante Pro e da una versione Pro Max (della quale ci siamo occupati un paio di giorni fa).

A dire del leaker, Xiaomi Pad 9 Pro dovrebbe poter contare su un display LCD da 12,5 pollici con risoluzione 3,2K e refresh rate a 144 Hz e dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (realizzato a 3 nm), supportato da una GPU Adreno 829.

Ed ancora, sempre secondo Digital Chat Station, il nuovo tablet di Xiaomi dovrebbe vantare una batteria da ben 11.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida a 67 W.

Nel caso in cui tale indiscrezione si rivelasse corretta, ci troveremmo di fronte ad un importante upgrade rispetto a Xiaomi Pad 8 Pro, che presenta un display LCD da 11,2 pollici (con refresh rate a 144 Hz), un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite e una batteria da 9.200 mAh (con ricarica a 67 W): in particolare, lo schermo e la batteria più grandi dovrebbero fare una differenza notevole per quanto riguarda la produttività e la fruizione di contenuti multimediali.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Xiaomi per scoprire quando la serie Xiaomi Pad 9 sarà lanciata, in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare e quando sbarcherà anche in Europa.